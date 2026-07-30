Del Cajón del Maipo a la pista de baile: El "Chino" anuncia primer evento discotequero y educadoras de párvulos entrarán gratis

30 jul. 2026 - 12:21 hrs.

Del Cajón del Maipo a la pista de baile. Manuel "Chino" Orellana sigue sacándole partido a la inesperada fama que alcanzó en las últimas semanas y ahora se prepara para debutar como invitado estelar de una fiesta en Santiago.

"La leyenda nos visita"

El hombre de 32 años será el protagonista de un evento que se realizará este sábado 1 de agosto en la discoteca Liga Urbana, ubicada en Barrio Bellavista, recinto que suele apostar por invitados virales y temáticas que marcan tendencia en redes sociales.

Para la ocasión, el local bautizó la fiesta como "La leyenda nos visita", un guiño a la popularidad que ha conseguido Orellana tras convertirse en uno de los personajes más comentados del momento.

El afiche tampoco pasó desapercibido. En la imagen, el "Chino" recrea el icónico póster de la película Soy Leyenda, acompañado del famoso gato que, según ha contado, fue clave para encontrar el refugio que permitió salvar su vida y la de sus acompañantes durante el rescate en el Cajón del Maipo.

Educadoras de párvulos entran gratis

La invitación también contempla algunos beneficios para quienes lleguen temprano. Las educadoras de párvulos podrán ingresar gratis durante toda la noche, mientras que el público general tendrá entrada liberada hasta las 23:00 horas.

Quienes lleguen después de ese horario deberán pagar $6.000 para ser parte de la celebración que promete reunir a seguidores del joven viral y amantes de la vida nocturna.

Desde la organización también le pusieron humor a la convocatoria. "Al que le gusta el webeo, tarde o temprano llega a Liga Urbana", señalaron en la publicación compartida en redes sociales.

Por si fuera poco, el recinto incluso dejó abierta la puerta para extender la celebración con un eventual after en el Cajón del Maipo junto al "Chino", una idea que rápidamente comenzó a sacar sonrisas entre los seguidores del fenómeno viral.