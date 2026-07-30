Vozinha sigue sin llegar a Colo Colo: Nuevo retraso aplaza el arribo del arquero revelación del Mundial a Chile

30 jul. 2026 - 12:59 hrs.

La espera por Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se convertirá en refuerzo de Colo Colo, podría extenderse nuevamente. Aunque desde Blanco y Negro esperaban que el jugador arribara este jueves al país para completar los últimos trámites de su incorporación, nuevos antecedentes apuntan a que su llegada volverá a postergarse.

El guardameta, una de las grandes figuras del reciente Mundial, ya tiene un acuerdo con el Cacique. Sin embargo, los inconvenientes administrativos que han marcado su viaje impedirían, una vez más, que se integre al plantel en la fecha prevista.

¿Por qué se volvería a retrasar la llegada de Vozinha?

Inicialmente, el futbolista debía aterrizar en Chile el martes, pero el viaje fue aplazado debido a retrasos en el proceso de obtención de su visa. Posteriormente, desde Colo Colo proyectaban que el arquero llegaría este jueves para realizarse los exámenes médicos y ser presentado oficialmente en el estadio Monumental.

No obstante, durante esta jornada surgieron versiones que indican que su arribo volverá a posponerse, por lo que la espera por el nuevo refuerzo albo continuará al menos por algunos días más.

Mientras se resuelve su situación migratoria, Vozinha permanece de vacaciones antes de incorporarse a su nuevo equipo.

El plan es que viaje a Chile junto a su representante desde Portugal, país donde este último reside y donde se han desarrollado gran parte de las negociaciones.

"No es solamente marketing"

Respecto a la alta exposición del arquero, que suma cerca de 30 millones de seguidores en redes sociales, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descartó que su contratación responda principalmente a motivos comerciales.

"Obviamente que no es solamente marketing, obviamente que el marketing tiene lo suyo, pero obviamente que él viene de hacer un muy buen Mundial", aseguró el dirigente.

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En Colo Colo esperan resolver la situación durante los próximos días para concretar el viaje del seleccionado de Cabo Verde y oficializar su incorporación al plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

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