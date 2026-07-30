Así avanza el Puente Chacao: Imágenes muestran el estado de la megaobra que conectará Chiloé

30 jul. 2026 - 13:35 hrs.

Chiloé vivirá uno de sus cambios más grandes en décadas. El tradicional cruce en embarcación por el Canal de Chacao tiene los días contados gracias a una obra que promete revolucionar los viajes hacia la isla.

Se trata del Puente Chacao, una construcción que no solo busca unir dos territorios, sino que también aspira a convertirse en una de las grandes postales de la ingeniería chilena y latinoamericana.

Viajes de tres minutos

La diferencia para los pasajeros será enorme: el trayecto que hoy obliga a esperar un transbordador y depender del clima pasará a ser un recorrido casi exprés, con un tiempo estimado de apenas tres minutos.

Ministerio de Obras Públicas

Actualmente, quienes cruzan entre Pargua y Chacao pueden tardar hasta 45 minutos en condiciones normales, mientras que las marejadas y el mal tiempo pueden convertir el viaje en una verdadera prueba de paciencia.

El nuevo viaducto tendrá una longitud superior a los 2,7 kilómetros y permitirá una conexión permanente entre la Isla Grande de Chiloé y el continente, sin pausas ni suspensiones por las condiciones del canal.

La gigantesca estructura contempla tres pilares principales levantados sobre el fondo marino, uno de ellos instalado en la Roca Remolinos, una zona clave dentro del diseño de esta obra.

Ministerio de Obras Públicas

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Aunque el proyecto ha enfrentado desafíos técnicos y retrasos debido a las características del terreno y al clima de la zona, la nueva fecha marcada en el calendario apunta al año 2028.

Así avanza el puente de canal de Chacao

Revisa la maqueta virtual del puente de canal de Chacao

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