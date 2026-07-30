¿Qué pasará con el Edificio Telefónica? Esto es lo que se sabe tras la venta a Millicom

30 jul. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El futuro del icónico Edificio Telefónica, ubicado frente a Plaza Baquedano, en la Región Metropolitana, sigue generando expectativas tras el cambio de propiedad de la compañía.

Luego de que Telefónica Chile pasara a manos de Millicom y anunciara que próximamente operará bajo la marca Tigo, comenzaron a conocerse nuevos antecedentes sobre uno de los inmuebles más reconocibles de Santiago.

La operadora regional se encuentra implementando una estrategia para rentabilizar su operación en Chile. Entre las medidas adoptadas figuran la optimización de recursos, la desvinculación de cerca de un tercio de sus trabajadores contratados y el término del acuerdo que otorgaba el naming right del Movistar Arena, contrato que se extenderá hasta septiembre.

Estas decisiones responden al plan de Millicom para fortalecer su red y su estructura comercial, siguiendo el modelo de negocios (playbook) que ha aplicado en otros mercados donde opera para mejorar la rentabilidad de sus inversiones.

La operación mediante la cual Millicom adquirió Telefónica Chile se concretó en febrero por un monto superior a US$1.200 millones. La transacción incluyó todos los activos de la compañía, entre ellos el Edificio Telefónica, que ya se encontraba en el mercado desde mediados de 2025.

¿Qué pasará con el Edificio Telefónica?

Uno de los activos incluidos en la compra fue el emblemático edificio ubicado frente a Plaza Baquedano. Desde mediados de 2025, el inmueble era ofrecido en el mercado y, tras el cambio de propiedad de la empresa, Millicom mantiene abiertas las negociaciones para concretar su venta.

El proceso fue encargado a las corredoras GPS Property y CBRE. A fines de 2025, la empresa estatal Desarrollo País manifestó interés en adquirir el inmueble, aunque la operación no alcanzó a concretarse antes de la salida de Telefónica de Chile.

De acuerdo con conocedores del proceso, las conversaciones entre Millicom y Desarrollo País continúan abiertas y ambas partes mantienen el interés en avanzar en una eventual operación.

En caso de concretarse la compra, la empresa estatal evalúa destinar el edificio al arriendo de oficinas para organismos públicos, replicando un modelo similar al que actualmente desarrolla en el edificio Santiago Downtown.