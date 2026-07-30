Natalia Valdebenito cuestiona dichos de Piare con P para llegar a Viña 2026: "El feminismo hizo que estuvieras ahí"

30 jul. 2026 - 15:12 hrs.

Natalia Valdebenito criticó duramente una decisión que tomó Piare con P durante la preparación de su rutina para el Festival de Viña del Mar 2026.

La comediante reaccionó a una reciente confesión de la triunfadora del certamen, quien reconoció que modificó parte de su discurso para llegar a un público más amplio.

En una entrevista en el podcast En Volá, Piare con P reveló que optó por eliminar una palabra de sus presentaciones habituales, aunque aseguró que mantuvo intacto el contenido de sus chistes. Sus declaraciones generaron diversas reacciones, entre ellas la de Natalia Valdebenito.

"Dejé de lado el discurso por discurso. Para hacer una rutina transversal para Viña… en mis rutinas yo decía la palabra feminismo, pero saqué la palabra feminismo y dejé los mismos chistes", señaló Piare con P.

La crítica de Natalia Valdebenito

En el programa digital Hopecast, Valdebenito abordó el tema sin mencionar directamente a la comediante, aunque hizo referencia a sus declaraciones.

"El otro día escuché a una comediante en un programa que decía que seguía haciendo sus chistes feministas, pero había sacado la palabra feminismo para no molestar, para acercarse. Eso no se hace, porque el feminismo hizo que estuvieras ahí", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Yo me sentí muy ofendida cuando lo vi, y no por mí, por todas. ¿Cómo para ganarte un premio, más plata, vas a estar vendiendo lo que eres o lo que sientes? Yo la he cagado, pero eso no lo tengo".

La comediante también reflexionó sobre el rumbo que, a su juicio, está tomando el humor. "Esas transacciones que todos están haciendo para sumar público, hace que la comedia se ponga tibia y se ponga absolutamente mercantil y al servicio del poder. La comedia va en contra del poder, se ríe del poder", afirmó.

Finalmente, insistió en que los humoristas no deberían modificar sus convicciones para evitar incomodar al público.

"¿En serio no te vas a atrever a decir feminismo o cuando hablas de una ministra para que el público no se ofenda? Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para meter la palabra feminismo y que a nadie le moleste… o si les molesta, bancártela", cerró.