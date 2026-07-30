Sale a la luz nuevo registro de Fran Maira tras ser víctima de brutal agresión

30 jul. 2026 - 10:25 hrs.

Un nuevo registro de Fran Maira comenzó a viralizarse durante las últimas horas y volvió a poner el foco en la agresión que sufrió la influencer el pasado fin de semana.

El video muestra a la ex participante de Gran Hermano pocos minutos después del confuso episodio que terminó con visibles lesiones en su rostro.

Hasta ahora, la cantante no ha entregado detalles sobre lo ocurrido. En una transmisión en vivo realizada el martes, confirmó que fue víctima de una golpiza, pero evitó referirse a las circunstancias del hecho y solo agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

"No puedo decir nada, lo siento. Está todo bien, yo estoy bien, soy una mujer luchona... Las amo mucho, gracias por creer en mí, a pesar de todo", expresó Fran Maira durante el live.

El registro que mostró a Fran Maira tras la agresión

El video fue exhibido este miércoles en el programa Que te lo digo, de Zona Latina. Según se aprecia en las imágenes, la influencer aparece sentada en el suelo, vistiendo una polera blanca y pantalones rosados, visiblemente afectada por lo que acababa de ocurrir.

Desde el programa aseguraron que, en un primer momento, personas que tenían acceso al registro intentaron vender las imágenes. Sin embargo, posteriormente el espacio logró obtener el material por otra vía.

En el registro también se observa a una segunda persona intentando contenerla, mientras Fran Maira evidencia su molestia y permanece con el rostro ensangrentado, sosteniendo una especie de toalla en sus manos.

En medio de la grabación, además, lanza insultos dirigidos a otra mujer que se encontraba en el lugar. "Defendí a un hue... porque no tení plata y viví acá mar… cu… (sic)", se le escucha decir.