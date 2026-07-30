"Venían a robar a la casa... llegaron directamente": Vecino fue testigo del robo que terminó con joven asesinado en Huechuraba

30 jul. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Los ladridos de sus perros en plena madrugada de este jueves alertaron a un vecino de Huechuraba. El hombre salió al patio de su casa y alcanzó a ver un jeep negro que se detenía frente a la vivienda de una familia. Desde ese momento observó el movimiento de los sujetos, llamó varias veces a la municipalidad y terminó escuchando el disparo que mató a un joven de 23 años.

En conversación con Mucho Gusto, el testigo relató todo lo que vio del asalto a la casa de una madre y sus dos hijos, siendo el mayor de ellos el que falleció tras tratar de repeler el robo con un bate de madera.

El relato del testigo

“Yo vi todo. Desde cuando llegaron los vehículos, todo lo que hicieron, todo. Se estacionó el jeep negro, se bajaron tres personas y miraron la casa. Aclaro altiro, venían a robar a la casa, no andaban buscando otro lugar... Llegaron directamente acá”, relató el vecino, quien aseguró que alcanzó a observar la secuencia desde el inicio.

El hombre contó que, durante varios minutos, los sujetos intentaron ingresar a la vivienda. Luego apareció un segundo vehículo, un Audi de color blanco, desde el cual, según su relato, recibieron un elemento que les permitió finalmente entrar al inmueble. "Ya estamos hablando de 8 o 10 minutos, y yo empecé a llamar altiro a la municipalidad”, contó.

"Llamé varias veces porque de verdad que presentía algo, y en la quinta vez que llamé les dije ‘maldita sea, lleguen luego, porque algo va a pasar’, y en eso siento el disparo”.

La celebración de uno de los delincuentes

Después del balazo, escuchó un grito y vio a los sujetos salir de la casa para abordar los vehículos en los que habían llegado. “Uno de ellos pega un salto, como de triunfo. Celebró. Y esa es la impotencia que da”, sostuvo.

Los delincuentes escaparon posteriormente con más de $1 millón en efectivo, joyas y celulares. La víctima tenía una tienda de ropa, pero, según la información policial, no se llevaron ninguna prenda.