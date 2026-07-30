Rematan productos con hasta 80% de descuento: Tienda anuncia su cierre en Chile con liquidación de calzado y carteras

30 jul. 2026 - 10:46 hrs.

Muchas personas deciden buscar precios económicos a la hora de renovar su closet para cuidar su bolsillo, considerando el aumento del costo de la vida y que en los meses de invierno se invierte más que en otra época del año.

La tienda Magma anunció el cierre de sus operaciones en Chile, razón por la que está rematando sus productos con hasta un 80% de descuento.

Magma remata todos sus productos

La tienda lanzó "The Last Gangafest", evento en el que rematará todos sus productos, en los que se incluyen marcas como Adidas, New Balance, Converse, entre otras.

Calzado, poleras, polerones y accesorios son algunos de los productos que está liquidando la marca, que se encuentra ubicada en Av. Vitacura 3841, en el tercer piso.

Es importante precisar que el remate final será solo hasta este sábado. Asimismo, también está disponible la opción de compra web (clic acá para acceder).

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