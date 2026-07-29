Rematan más de 69 autos desde $900 mil: Así puedes participar en la subasta online

29 jul. 2026 - 16:05 hrs.

Si estás pensando en comprar un vehículo a un precio más conveniente, esta puede ser una buena oportunidad. Remates Macal realizará una nueva subasta online con más de 69 vehículos, entre autos y motos, cuyos valores parten desde los $900 mil.

El remate se efectuará el próximo 30 de julio en formato completamente digital. Para participar, los interesados deberán inscribirse previamente y pagar una garantía de $1.000.000 por cada vehículo en el que deseen ofertar.

Entre las unidades disponibles figuran modelos de marcas como Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën y Kia, entre otras.

¿Cómo participar en el remate de autos?

Quienes quieran participar en la subasta deberán completar un proceso completamente online a través del sitio web de Remates Macal (en este enlace).

El primer paso es seleccionar el vehículo de interés e inscribirse en la plataforma. Si aún no tienes una cuenta, deberás crear un usuario utilizando tu RUT y completar los datos solicitados.

Luego será necesario pagar la garantía de $1.000.000, trámite que puede realizarse mediante Servipag, Transbank, botón de pago Santander o transferencia electrónica, de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa (ver documento).

Remates Macal

¿Qué pasa si ganas la subasta?

Si tu oferta resulta adjudicada, deberás completar el proceso de cierre de la compra, instancia en la que se formaliza la adquisición del vehículo y se pagan los costos asociados para efectuar la transferencia al nuevo dueño, según lo establecido en las bases oficiales del remate.

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