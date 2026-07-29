Hasta $1,2 millones de sueldo: Anuncian casi 3.700 ofertas de trabajo en logística, minería, hotelería y más

29 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Eurofirms Group Chile anunció 3.695 vacantes en distintas regiones del país, con remuneraciones que llegan hasta $1,2 millones, según el cargo.

La mayor demanda se concentra en logística, producción industrial y hotelería. Solo en las comunas de Quilicura, Lampa, San Bernardo, Pudahuel y Renca se abrirán 3.480 puestos, entre ellos 3.000 vacantes para operarios de picking y bodega, con sueldos de entre $540.000 y $750.000.

También se buscan administrativos, operadores de grúa, apiladores reach, encargados de order picker y personal de carga y descarga, con rentas que pueden alcanzar $910.000. Además, existen alternativas part time con pagos de entre $30.000 y $40.000 por jornada.

"Observamos que muchas empresas están reforzando sus operaciones durante el invierno, especialmente en logística y servicios. Esto está generando oportunidades para personas que llevan varios meses fuera del mercado laboral y también para trabajadores que buscan complementar ingresos a través de jornadas por turno o modalidades part time", explica Vanesa Rosales, Staffing Leader de Eurofirms Group Chile.

Sueldos de hasta $1,2 millones en minería

Las remuneraciones más altas corresponden al sector minero. En Antofagasta se requieren 20 mecánicos y 20 soldadores para desempeñarse en Calama y la capital regional, con sueldos que van desde $1,1 millones hasta $1,2 millones.

En hotelería, la empresa proyecta hasta 120 cupos diarios para mucamas, coperos y garzones en la Región Metropolitana, Iquique y Alto Hospicio, con pagos de hasta $40.000 por turno.

Por su parte, el sector industrial contempla 135 vacantes para operarios de producción, con remuneraciones de entre $610.000 y $670.000, en comunas como San Bernardo, Pudahuel, Constitución, Viña del Mar, Teno, Yungay, Los Ángeles, Huépil, Tucapel y Campanario.

A ello se suman 40 vacantes part time en retail dentro de la Región Metropolitana, con pagos que pueden llegar a $40.000 por turno.

¿Cómo postular?

Los interesados pueden revisar todas las vacantes disponibles en el sitio web de Eurofirms Group Chile, ingresando a la sección "Encuentra trabajo" (en este enlace).

Allí podrán registrar su perfil y postular al cargo que mejor se ajuste a su experiencia e intereses.

Parte de la oferta laboral se ubica en zonas donde la desocupación supera el 10%. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre marzo-mayo la tasa llegó a 10,2% en Valparaíso, 10% en Maule y 10,1% en Ñuble.

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