Subsidio Eléctrico: ¿Cómo se recibe el beneficio?

29 jul. 2026 - 09:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio otorgado por el Gobierno para ayudar a las familias en el pago de sus cuentas de luz. Va dirigido a los hogares más vulnerables del país y con ello se busca paliar el alto costo de la vida.

El pasado 5 de junio finalizó el plazo para postular a la quinta y última convocatoria al subsidio. Este abarca el segundo semestre de 2026 y se entregará en seis cuotas, comenzando en septiembre.

¿Cuáles son los montos del último Subsidio Eléctrico?

Los montos que entrega este último Subsidio Eléctrico dependen del número de habitantes por hogar. A continuación el detalle:

Hogares de 1 integrante: $17.346.

Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.

Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

¿Cómo se recibe el beneficio?

El Subsidio Eléctrico para esta quinta convocatoria, correspondiente al segundo semestre de 2026, se materializará por medio de seis cuotas.

El monto adjudicado se descontará de las cuentas de luz de forma mensual, según el periodo de facturación de su empresa o cooperativa eléctrica correspondiente.

Si el monto cubre por completo la cuenta de luz y aún le sobra saldo, ese monto adicional le será descontado en el siguiente mes hasta que se utilice por completo.

El beneficio contempla los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y el pago será retroactivo.

Para conocer a los beneficiarios del Subsidio Eléctrico, los postulantes deberán esperar hasta el próximo 12 de agosto, fecha en que se conocerán los resultados.

Todo sobre Subsidio Eléctrico