Bono de Recuperación: ¿Quiénes reciben automáticamente la ayuda de hasta $1.500.000?

29 jul. 2026 - 08:00 hrs.

El Gobierno entregó nuevos detalles sobre el Bono de Recuperación para Enseres, una ayuda económica destinada a las familias afectadas por el sistema frontal que comenzó el 14 de julio de 2026 entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

El beneficio busca apoyar a los hogares que sufrieron daños en sus viviendas o enseres y no requiere postulación, ya que se entrega de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

¿Quiénes reciben automáticamente el Bono de Recuperación?

El biministro Claudio Alvarado explicó que el bono será entregado por una sola vez a las familias afectadas que tengan aplicada la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Esto significa que no es necesario postular al beneficio. Una vez que los equipos en terreno realicen la FIBE y determinen el nivel de afectación del hogar, el Estado definirá el monto correspondiente.

¿Cuánto dinero entrega el Bono de Recuperación?

El monto dependerá del daño identificado en la Ficha Básica de Emergencia:

Afectación baja: $375.000 .

. Afectación media: $750.000 .

. Afectación alta: $1.125.000 .

. Afectación muy alta: $1.500.000.

Según explicó el ministro, las FIBE ya comenzaron a aplicarse en las zonas afectadas, como ocurrió en la comuna de Penco tras la salida del mar.

¿Cómo se paga el beneficio?

El Bono de Recuperación se depositará directamente en la CuentaRUT de la jefatura de hogar de las familias que cuenten con una FIBE aplicada.

En caso de que la persona beneficiaria no tenga una CuentaRUT, podrá cobrar el dinero en las sucursales de BancoEstado.