Proyecto propone penas de cárcel por la venta de medicamentos abortivos

29 jul. 2026 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras sigue la tramitación del proyecto "Escucha su Corazón", una segunda iniciativa impulsada por el diputado republicano Agustín Romero busca endurecer las sanciones contra quienes comercialicen medicamentos abortivos de manera ilegal.

La propuesta pone el foco en la venta y distribución de misoprostol fuera de los canales autorizados, especialmente cuando se realiza a través de internet y redes sociales.

Proyecto busca aumentar las penas por venta ilegal de medicamentos abortivos

La iniciativa propone sancionar con penas de cárcel a quienes vendan, distribuyan o faciliten medicamentos abortivos de manera clandestina.

De acuerdo con el texto, quienes incurran en estas conductas arriesgarían penas de presidio menor en su grado mínimo, las que podrían aumentar cuando la venta o difusión se realice mediante internet o redes sociales, modalidad que ha sido identificada como una de las principales vías para acceder al medicamento sin receta médica.

El diputado Romero afirmó que "no podemos aceptar que en Chile existan personas lucrando a través de redes sociales con la venta clandestina de medicamentos destinados a provocar abortos ilegales. Este proyecto no afecta sus usos médicos ni las tres causales vigentes; persigue a quienes los venden, sin receta, sin control sanitario y aprovechándose de mujeres que muchas veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad".

Según se explicó, el objetivo no pretende modificar los usos médicos reconocidos del misoprostol.

Reacciones en el Congreso

La diputada Carolina Cucumides (IND-PS) sostuvo que "mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural y a ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente".

"Decirle al partido del Presidente Kast: dedíquese a gobernar para todas y todos. Hoy día no es época para enfrentarnos en términos valóricos, y decirle que las mujeres tenemos derechos, los hemos ganado y conquistado por años, y no vamos a permitir retroceder ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres se respetan", aseveró.

Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries manifestó que "no se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país".

La parlamentaria agregó que "recordemos que la píldora del Día Después, después de una larga lucha, fue autorizada y ha sido clave para bajar la tasa de embarazo adolescente, acompañada, por cierto, de la ley de interrupción del embarazo en tres causales".

Por su parte, la diputada Zandra Parisi (PDG) señaló que "creo que es importante recordar que el misoprostol no es un medicamento que se utilice exclusivamente para provocar aborto. También tiene indicaciones médicas reconocidas, como el tratamiento de úlceras gástricas, la inducción del parto en caso justificado y el tratamiento de hemorragias posparto".

La parlamentaria agregó que "por eso, más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal".

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