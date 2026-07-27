Fiscalía Sur abre investigación penal contra Naya Fácil por manejo temerario tras conducir a 211 km/h

27 jul. 2026 - 12:50 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación penal de oficio en contra de la influencer Naya Fácil, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que aparece conduciendo un vehículo a 211 kilómetros por hora en una carretera.

La indagatoria quedó radicada en esa fiscalía y busca establecer una eventual responsabilidad por el delito de manejo temerario, a partir de los antecedentes que quedaron registrados en las publicaciones realizadas por la propia influencer.

El caso se originó tras la viralización de un registro en el que Naya Fácil exhibe el velocímetro de su vehículo marcando 211 km/h mientras circula por una autopista. Las imágenes generaron una amplia reacción en redes sociales y motivaron cuestionamientos por el riesgo que implicaba la conducción a esa velocidad.

Meganoticias informó durante esta jornada que la influencer publicó el registro mientras conducía su vehículo a más de 200 kilómetros por hora, material que rápidamente se masificó en plataformas digitales y abrió el debate sobre una eventual infracción penal.

Ahora será la Fiscalía Sur la encargada de reunir los antecedentes, determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y definir si existen elementos suficientes para formalizar una investigación en contra de la influencer por el delito de manejo temerario. La investigación se encuentra en una etapa inicial y, por ahora, no se han comunicado diligencias específicas ni una eventual citación de la imputada.

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