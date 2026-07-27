Nuevo sistema frontal llegará a la zona centro-sur: Jaime Leyton anticipa hasta 180 mm de lluvia y varios días de precipitaciones

27 jul. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones se volvieron a hacer presentes este lunes en Santiago, mientras que en la zona centro-sur han dejado crecidas de ríos. Pero este no será el único evento de lluvias que se registrará esta semana.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó que un nuevo sistema frontal comenzará a ingresar al país hacia el término del mes, con acumulados importantes de agua.

Lluvias regresan esta semana con un nuevo sistema frontal

Durante la mañana de este lunes, la capital registró precipitaciones débiles e intermitentes, pero el panorama cambiará durante la tarde. Leyton explicó que las lluvias volverán a intensificarse en Santiago, mientras que el sur del país continuará concentrando la mayor actividad.

"La capital va a recibir lluvias esta tarde. ¿De qué características? Normales a ligeramente sobre lo normal", señaló el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

El especialista añadió que la nubosidad continuará evolucionando durante la jornada y que la actividad también alcanzará sectores del Norte Chico. "Vamos a tener bastante actividad, incluyendo hoy día, de manera ocasional, algunas precipitaciones en la región de Coquimbo, al igual que en la región de Atacama", indicó.

¿Cuándo llegará el nuevo sistema central?

Más allá de las precipitaciones que afectan actualmente al país, la atención está puesta en un nuevo frente que comenzará a desarrollarse desde la tarde del jueves 30 de julio y se extenderá durante tres a cuatro días.

El experto dijo que se esperan lluvias "de distinta índole en la zona centro-sur, el sector de Arauco, Curanilahue, Puerto Saavedra, la costa de la región de los Ríos y diversos sectores interiores, con el primer golpe nos va a dar este sistema frontal".

"Esto es para el día jueves 30, a las 17:00 horas. Al atardecer de este día comienza un nuevo ciclo de precipitaciones que va a ser más bien prolongado, pero no trae una isoterma cero demasiado alta", explicó.

El meteorólogo agregó que, a medida que el sistema avance hacia el norte, también aumentará la intensidad del fenómeno en sectores de la zona central. "Nos va a dejar, incluso, en la costa de Valparaíso y también muy probablemente en Santiago esta condición de lluvias que, a ratos, se van a intensificar", afirmó.

Hasta 180 milímetros de agua

Aunque aclaró que el fenómeno no alcanzará la magnitud del sistema frontal ocurrido a mediados de mes, Jaime Leyton sostuvo que los montos proyectados siguen siendo elevados.

"Es un sistema frontal que es importante, pero no es comparable con la situación anterior. Va a dejar cantidades importantes. Si en el evento anterior hablábamos en la zona centro-sur de 200 a 250 milímetros, ahora vamos a estar hablando de este evento de 150 a 180 milímetros, que no es despreciable en un periodo de tres a cuatro días, pero la diferencia es que la isoterma cero no va a estar tan alta y durante el evento va a ir descendiendo", sostuvo.

Así estará el tiempo durante los próximos días en Santiago

De acuerdo con la proyección entregada por Jaime Leyton, el comportamiento del tiempo será el siguiente:

Lunes 27: Lluvias desde la tarde hasta la medianoche en Santiago. Temperaturas entre 11°C y 16°C.

Martes 28: Lluvias débiles durante la mañana, hasta cerca del mediodía. Mínima de 6°C y máxima de 13°C.

Miércoles 29: Cielo cubierto, sin precipitaciones. Extremas de 6°C y 16°C.

Jueves 30: Jornada sin lluvias, con nubosidad matinal y máximas de 20°C. Durante la tarde comenzará el ingreso del nuevo sistema frontal.

Viernes 31: Regresan las precipitaciones, que serán moderadas a fuertes, con temperaturas entre 7°C y 12°C.

"Santiago va a presentar varios días de precipitaciones. Va a ser una semana auténticamente invernal, pero no solamente por las temperaturas, sino por las precipitaciones... El día viernes se larga de nuevo la lluvia", concluyó Jaime Leyton.

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