Declaran Alerta Roja en la región del Maule y en tres comunas del Biobío por desborde de ríos

27 jul. 2026 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las lluvias que se registran en la zona centro-sur del país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la región del Maule y tres comunas de la región de Biobío, por desborde de ríos.

En específico, la medida se adoptó en Tucapel, Cabrero y Los Ángeles, y estará vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Incremento de caudal en ríos

Senapred detalló que las estaciones hidrométricas de monitoreo reportaron un incremento de caudal en los siguientes ríos:

Río Laja Tucapel 2

Río Biobío en Longitudinal

San Carlos de Purén

En todos estos casos el umbral de caudal está en estado rojo.

¿Qué significa el umbral rojo?

"El umbral rojo establecido por la DGA señala que un caudal puede llegar a producir daños a sectores poblados e infraestructuras, llegando a requerir, según el caso, acciones tales como evacuación, defensas y disponibilidad de recursos humanos, maquinaria y equipos", detalló Senapred.

"Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", agregó.

Alerta Roja en la región del Maule por desborde

Además, el organismo declaró Alerta Roja por desborde en toda la región del Maule.

Las estaciones hidrométricas de monitoreo reportan un incremento en los valores de caudal en los siguientes ríos: