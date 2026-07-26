Meteorología emite actualización de aviso por tormentas eléctricas en zonas de seis regiones del país

26 jul. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo y lunes. El evento tendrá lugar en zonas de seis regiones del país.

El fenómeno se registró desde la mañana de este domingo 26 hasta la mañana del lunes 27, a raíz de la condición sinóptica llamada "inestabilidad atmosférica".

¿Dónde se registrará el fenómeno?

Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera, Cordillera

Región de Ñuble:Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera

Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera

Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle

Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Región de Los Lagos:Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Región del Maule

Domingo 26:

Litoral

Cordillera Costa

Precordillera

Cordillera

Lunes 27:

Litoral

Cordillera Costa

Región de Ñuble

Domingo 26:

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera

Lunes 27:

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera

Región del Biobío

Domingo 26:

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera

Lunes 27:

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera



Región de La Araucanía

Domingo 26:

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Lunes 27:

Litoral

Región de Los Ríos

Domingo 26:

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Región de Los Lagos

Domingo 26:

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

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