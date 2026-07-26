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Meteorología emite actualización de aviso por tormentas eléctricas en zonas de seis regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo y lunes. El evento tendrá lugar en zonas de seis regiones del país.

El fenómeno se registró desde la mañana de este domingo 26 hasta la mañana del lunes 27, a raíz de la condición sinóptica llamada "inestabilidad atmosférica".

¿Dónde se registrará el fenómeno?

Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera, Cordillera
Región de Ñuble:Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle
Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
Región de Los Lagos:Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

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Región del Maule

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Precordillera
  • Cordillera

Lunes 27:

  • Litoral
  • Cordillera Costa

Región de Ñuble

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Lunes 27:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Región del Biobío

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Lunes 27:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera


Región de La Araucanía

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle

Lunes 27:

  • Litoral

Región de Los Ríos

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera

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