Meteorología emite actualización de aviso por tormentas eléctricas en zonas de seis regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo y lunes. El evento tendrá lugar en zonas de seis regiones del país.
El fenómeno se registró desde la mañana de este domingo 26 hasta la mañana del lunes 27, a raíz de la condición sinóptica llamada "inestabilidad atmosférica".
¿Dónde se registrará el fenómeno?
Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera, Cordillera
Región de Ñuble:Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle
Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
Región de Los Lagos:Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
Región del Maule
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27:
- Litoral
- Cordillera Costa
Región de Ñuble
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región del Biobío
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región de La Araucanía
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
Lunes 27:
- Litoral
Región de Los Ríos
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
Región de Los Lagos
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
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