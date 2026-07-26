Por aumento del caudal en río Pichilo y riesgo de desborde: Declaran Alerta Roja para la comuna de Arauco

26 jul. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, debido al aumento del caudal del río Pichilo, que alcanzó valores correspondientes al umbral rojo, incrementando el riesgo de desborde y afectación a sectores cercanos.

La medida fue adoptada tras la información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA), que reportó que la estación hidrométrica "Río Pichilo en Pichilo" registró un significativo incremento en el caudal del curso

A raíz de este nuevo escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, SENAPRED informó la cancelación de la Alerta Amarilla que se mantenía vigente para la comuna de Arauco por amenaza de crecida, la cual había sido decretada durante la jornada de este domingo 26 de julio.

En su reemplazo, la autoridad estableció una Alerta Roja por desborde, la que comenzó a regir de manera inmediata y permanecerá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Movilización de recursos

Con la declaración de esta Alerta Roja, SENAPRED indicó que se dispondrá de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, con el objetivo de controlar la situación y minimizar los riesgos para la población.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de los sectores cercanos al río Pichilo a mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia ante una eventual evacuación o nuevas medidas preventivas.

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