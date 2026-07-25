Decretan Alerta Roja para las comunas de Curicó y Molina por desborde de ríos

25 jul. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Regional del SENAPRED declaró Alerta Roja por desborde para las comunas de Molina y Curicó, ante el aumento del caudal del Río Palos en junta con Colorado.

La medida se tomó tras conocerse antecedentes entregados por la Dirección General de Aguas, entidad que reportó un incremento relevante en el nivel del curso de agua.

Según se informó, la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en la precordillera de ambas comunas, alcanzó valores de umbral rojo.

¿Qué significa la medida?

Esto implica un mayor riesgo para la población que habita cerca de este afluente, por lo que las autoridades decidieron actuar de inmediato.

Cabe destacar que el resto de las estaciones ubicadas aguas abajo se mantienen, por el momento, dentro de umbrales normales.

En coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, se determinó cancelar la Alerta Amarilla por crecida que regía desde la mañana de este sábado 25 de julio para ambas comunas.

En su reemplazo, se decretó la Alerta Roja por desborde, la cual comenzó a regir de inmediato y se mantendrá vigente mientras las condiciones del río así lo requieran.

Con esta declaración, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, considerando la extensión y severidad del evento hidrometeorológico que afecta a la zona.