La tecnología detrás del gol que le dio el título a España: Así son los zapatos que usa Ferran Torres

24 jul. 2026 - 13:30 hrs.

Ferran Torres fue uno de los protagonistas de la final de fútbol más importante del año al convertir el gol del triunfo en el tiempo extra, una anotación que permitió a la selección española quedarse con el título.

La conquista llegó en un momento de máxima exigencia física, cuando el desgaste acumulado suele marcar diferencias en el rendimiento de los jugadores. El tanto también puso en vitrina un calzado diseñado para responder en escenarios donde la velocidad, la estabilidad y la capacidad de reacción son determinantes.

El delantero disputó todo el encuentro utilizando las UA Shadow Elite 4, el modelo de alto rendimiento desarrollado por Under Armour.

Torres es embajador global de la marca bajo el concepto "Be the Problem", una filosofía que destaca a los futbolistas capaces de desequilibrar los partidos y aparecer en los momentos decisivos. Apodado "El Tiburón", el atacante español ha construido una trayectoria marcada por su competitividad y resiliencia.

Tecnología de punta

Las UA Shadow Elite 4 fueron desarrolladas para potenciar el desempeño de jugadores que priorizan la rapidez y los cambios de dirección. Entre sus principales características destaca un peso de 213 gramos, pensado para favorecer la agilidad durante el juego.

El modelo también incorpora una suela de fibra de carbono con una distribución estratégica de tacos que busca mejorar la aceleración, el frenado y la estabilidad. A ello se suma un empeine UA IntelliKnit con ajuste tipo segunda piel, diseñado para ofrecer mayor comodidad y soporte.

Otra de sus innovaciones es una microtextura háptica 3D que mejora el contacto con el balón tanto en superficies secas como húmedas. Además, integra un refuerzo tridimensional en el talón para reducir el deslizamiento interno durante movimientos explosivos.

Estas características apuntan a combinar velocidad, control y precisión en la cancha, cualidades que cobran especial relevancia en encuentros de alta intensidad. La actuación de Ferran Torres en la final volvió a poner el foco en cómo la tecnología aplicada al equipamiento deportivo busca acompañar el rendimiento de los futbolistas en los momentos más exigentes.

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