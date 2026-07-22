¿Por qué los argentinos "cancelaron" a Pedro Pascal? El polémico gesto del actor que desató la furia trasandina

22 jul. 2026 - 11:28 hrs.

De ser una de las figuras más queridas de Hollywood a convertirse en persona no grata en Argentina. El actor chileno Pedro Pascal se transformó en el blanco de una ola de críticas y cancelaciones por parte de los fanáticos trasandinos tras la final de la Copa del Mundo.

¿El motivo? Un polémico "like" en Instagram que los hinchas no le perdonaron y que lo hizo entrar directo a la "lista negra" de celebridades en el país vecino.

El "me gusta" de la discordia

Todo se desencadenó tras la victoria de España sobre la Albiceleste. En medio de las celebraciones y burlas en redes sociales, la estrella de The Last of Us le dio "me gusta" a un video viral que mostraba a personas celebrando festivamente la derrota de Argentina.

La interacción no pasó desapercibida para los usuarios trasandinos, quienes rápidamente viralizaron las capturas de pantalla acusando al intérprete de sumarse a la "propaganda antiargentina".

"Si de alguien no me lo esperaba era de vos, me duele porque yo era re fan tuya", "Una lástima que siendo chileno elijas colgarte del odio" y "No lo esperaba de vos", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales del actor.

La indignación fue aún mayor entre los fanáticos al recordar que, en una entrevista previa en una alfombra roja, Pascal había declarado su cariño por Argentina, país en el que incluso dijo tener familia.

Directo a la "lista negra" trasandina

El gesto de Pedro Pascal lo sumó a una lista de figuras internacionales que han sido "funadas" en Argentina por sus reacciones tras la final.

En esta nómina de "enemigos públicos" de las redes trasandinas también figura el actor estadounidense Samuel L. Jackson —que calificó a Argentina como "el país más racista del mundo"— y la cantante española Rosalía, a quien incluso sectores de fanáticos amenazaron con boicotear sus próximos shows en Buenos Aires por celebrar el triunfo de su país.

Por ahora, el chileno no se ha referido a la "polémica", mientras la fanaticada trasandina insiste en que el actor "perdió el cariño" que le tenían al otro lado de la cordillera.

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