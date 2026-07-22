Conocido seleccionado francés tendría una hija oculta y se negaría a conocerla

22 jul. 2026 - 09:06 hrs.

Mientras Michael Olise acaparaba elogios por su desempeño con la selección francesa en el Mundial y alcanzaba un récord histórico de asistencias que hasta ahora pertenecía a Pelé, una historia completamente ajena al fútbol comenzó a instalarse en la prensa alemana.

Una mujer aseguró haber mantenido una relación con el delantero y afirmó que ambos tienen una hija de 20 meses, a quien, según su versión, el jugador nunca ha conocido en persona.

Olise habría reconocido la paternidad

La información fue publicada por el diario alemán Bild, medio al que Fatima Zaunbrecher, de 34 años, entregó su testimonio.

En la entrevista sostuvo que la menor, llamada Aaliyah Noor, nació tras la relación que mantuvo con el actual futbolista del Bayern Múnich y que, posteriormente, una prueba de ADN confirmó la paternidad, la cual habría sido reconocida oficialmente por Olise.

El comienzo de la relación

Fatima relató que conoció al seleccionado francés a través de mensajes en Instagram cuando él militaba en el Crystal Palace de Inglaterra. Según explicó, ambos compartían ascendencia africana y tenían formas de ser muy parecidas, ya que preferían los ambientes tranquilos y evitaban las fiestas y las grandes reuniones.

Con el paso del tiempo, comenzaron a verse con mayor frecuencia y mantuvieron una relación a distancia durante cerca de dos años. Sin embargo, la mujer aseguró que todo terminó cuando descubrió que el futbolista mantenía otra relación. Apenas dos semanas después de poner fin al vínculo, afirmó que supo que estaba embarazada.

"Me destroza la insensibilidad"

Siempre de acuerdo con el relato entregado por Fatima a Bild, tras el nacimiento de la niña, Michael Olise solicitó que se realizara una prueba de paternidad en Múnich.

Según la mujer, el examen confirmó que el futbolista era el padre biológico de Aaliyah Noor, por lo que él posteriormente reconoció oficialmente a la menor, pero se ha negado a conocerla personalmente y tampoco responde a las fotografías que le envía de la pequeña. Por ahora, toda la comunicación relacionada a la niña ha sido a través de abogados.

En ese contexto, Fatima expresó al medio alemán: "Me destroza la insensibilidad de alguien hacia su propio hijo".

La disputa por la pensión alimenticia

La mujer también afirmó que actualmente busca obtener la pensión alimenticia de la niña. Según sostuvo, los representantes legales del jugador le presentaron una propuesta económica que considera insuficiente.

De acuerdo con su versión, esa diferencia dio paso a una disputa legal que continúa en desarrollo.

Tras el escándalo, el seleccionado francés desactivó los comentarios de sus redes sociales y no se ha referido públicamente al tema.