El noble gesto de FloyyMenor: Realizó generoso aporte a la campaña de niño con Distrofia Muscular de Duchenne

21 jul. 2026 - 19:35 hrs.

En medio de la dura batalla que da Tomás, un niño de 4 años diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), el cantante urbano FloyyMenor realizó un generoso e inesperado aporte económico a la campaña "Juntos por Tomasito".

La cruzada busca reunir $70 millones de pesos para costear la estadía de la familia durante 1 a 2 años en Estados Unidos, donde el pequeño podría acceder a un ensayo clínico gratuito que puede cambiar su vida. El aporte del artista llega en un momento crítico: hasta hace tres días, la familia apenas llevaba $13 millones recaudados, pese a que su diagnóstico surgió hace más de dos años y medio.

"Aunque quisiste que fuera en silencio, hizo un ruido enorme"

A pesar de que el artista chileno pidió expresamente que su colaboración económica se mantuviera en reserva, la familia del menor decidió romper el silencio en redes sociales para agradecerle públicamente el gesto.

"Queremos agradecerte por tu generoso aporte y por responder nuestros mensajes en un momento tan importante para nuestra familia. Tu apoyo, aunque quisiste que fuera en silencio, hizo un ruido enorme en nuestros corazones", manifestaron en la cuenta oficial @tomasito_vs_duchenne.

Junto con la imagen, explicaron que el contacto se gestó directamente durante las acciones de difusión de la madre: "Quiero tomarme un momento para agradecer públicamente a un artista increíble que, en medio de una caminata que realicé, me brindó su mano, su empatía y nos hizo un aporte directo a nuestra campaña Juntos por Tomasito".

"Siento la necesidad de reconocer su gran corazón y la persona maravillosa que es detrás del escenario. Gracias por tu generosidad, humildad y por ser parte de nuestra lucha por Tomasito, siempre estarás en nuestros corazones", añadió.

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La música urbana se moviliza por la causa

El gesto de FloyyMenor se suma a una cadena de solidaridad dentro del género urbano. Hace solo dos días, los padres de Tomás también hicieron público el agradecimiento al cantante Cris MJ, quien realizó otra importante donación económica.

"Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a Cris MJ. En medio de una batalla tan difícil (...), en los momentos donde más necesitamos una mano, apareció la tuya. Tu ayuda no es solo un aporte económico, es una inyección de esperanza", publicaron en la cuenta de la campaña.

Con el respaldo de las figuras de la música urbana, la familia busca motivar a que 30.000 personas donen $2.000 para así alcanzar finalmente la meta de $70.000.000 y concretar el viaje que podría salvar la vida de Tomás.