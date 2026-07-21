Mara Sedini rompe el silencio tras su salida del Gobierno: "No fui absolutamente auténtica en el cargo"

21 jul. 2026 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

La exsecretaria general de Gobierno, Mara Sedini, regresó este martes al programa “Sin Filtros”, espacio en el que concedió una entrevista a Fernando Solabarrieta y abordó por primera vez en profundidad su abrupta salida del Gobierno de José Antonio Kast.

Sedini se convirtió en la autoridad que menos tiempo ha permanecido en el cargo durante la denominada “época republicana”, con solo 69 días al frente de la Secretaría General de Gobierno.

“Vuelvo a mi casa, estoy feliz, estoy tranquila. Este es el lugar correcto, donde me siento cómoda”, afirmó la exvocera al referirse a su regreso al programa de YouTube.

Abordó su llegada al Gobierno de José Antonio Kast

Durante la conversación, Sedini explicó que su llegada al cargo de vocera de Gobierno se fue dando de manera progresiva. Primero se desempeñó como vocera de campaña de José Antonio Kast, un rol que, según relató, era más acotado y en el que ambos lograron una buena sintonía: “Calzábamos en los estilos y en la forma en que queríamos comunicar”, sostuvo.

La exsecretaria general de Gobierno aseguró que su nombramiento se produjo porque el propio Presidente la eligió para asumir el rol y defendió sus credenciales para desempeñarse en el cargo.

“Yo estaba absolutamente preparada para este cargo. Soy periodista, tengo un magíster en comunicación política. Yo llegué ahí por mérito propio”, afirmó.

Acusa una campaña para descontextualizar sus declaraciones

Sedini también abordó el intenso período que vivió durante sus 69 días en el Gobierno, marcado por cuestionamientos y controversias en torno a sus vocerías.

“En este periodo he podido reflexionar y tiene que hacerme sentido todo lo que pasó. Se instalaron mentiras, se descontextualizaron muchas cosas que me afectaron fuertemente y no tuve la posibilidad de defenderlas”, señaló.

En esa línea, aseguró que existió una campaña articulada para perjudicarla y cuestionó la difusión de videos editados y contenidos manipulados: “Había una campaña articulada que buscaba descontextualizar muchas de mis vocerías”, afirmó.

Según su relato, “cada vez que yo hacía una vocería después aparecían unos virales con momentos sacados de contexto, alteraciones con IA y que empezaban a dar vuelta”.

La exvocera apuntó además a sectores políticos que, a su juicio, buscaban desacreditarla: “Había un sector de la izquierda que me quería desacreditar”.

Su autocrítica: “No fui absolutamente auténtica en el cargo”

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se produjo cuando Sedini realizó una autocrítica sobre su desempeño como vocera de Gobierno.

“Mi primera gran autocrítica es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno”, reconoció.

"Eres actriz, actúa"

En ese contexto, relató una conversación que habría sostenido, según señala, con algunas de las figuras más poderosas de la administración: “Hubo un momento donde las tres personas más poderosas del Gobierno... y me dice: ‘Eso es lo que no te puede pasar’”, relató.

Según Sedini, en ese momento se cuestionó el estilo comunicacional que estaba adoptando la administración: “Así es como no puede ser. Es el Gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome y respondemos fome”, habría sido parte de la conversación.

La exvocera aseguró que, tras escuchar esas palabras, se preguntó por qué había sido convocada al cargo: “Yo lo quedo mirando y le digo: ‘¿Por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo aquí?’”, relató.

Finalmente, aseguró que recibió una particular instrucción: “Me dijeron: ‘Eres actriz, actúa’”.