Cuenta RUT: Este es el monto máximo diario que se puede girar

22 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Cuenta RUT se ha convertido en el principal producto financiero de millones de chilenos. Su facilidad de apertura, además de no tener costo de apertura ni de mantención, la ha transformado en una de las cuentas bancarias más utilizadas para recibir dinero, pagar compras y realizar transferencias.

Sin embargo, al tratarse de una cuenta vista, BancoEstado establece una serie de límites para distintas operaciones. Uno de los que más consultas genera es el monto máximo que puede retirarse durante un mismo día, ya que el tope cambia dependiendo del canal utilizado.

¿Cuál es el monto máximo diario para girar con la Cuenta RUT?

BancoEstado informa en su sitio web que el límite diario para retirar dinero varía según dónde se realice la operación.

En el caso de los cajeros automáticos y CajaVecina, los topes son los siguientes:

Hasta $400.000 diarios en cajeros automáticos de BancoEstado.

Hasta $200.000 diarios en cajeros automáticos de otros bancos, incluidos Redbanc y Banco Falabella.

Hasta $200.000 diarios en CajaVecina.

La entidad también precisa que los retiros efectuados en estos canales se suman entre sí para calcular el límite diario disponible. Es decir, los montos retirados en cajeros automáticos y CajaVecina forman parte del mismo tope operacional.

Por otra parte, quienes realicen el giro de manera presencial cuentan con límites distintos:

Hasta $5.000.000 diarios en las cajas de BancoEstado Express.

Hasta el saldo disponible en las sucursales de BancoEstado.

¿Qué otros límites tiene la Cuenta RUT?

Además de los topes para retirar dinero, la Cuenta RUT contempla restricciones para otras operaciones habituales.

Entre ellas se encuentran:

Abonos o depósitos: hasta $4.000.000 al mes.

Saldo máximo permanente: $5.000.000.

Compras presenciales con tarjeta: hasta $800.000 diarios.

Compras online en Chile: hasta $400.000 diarios.

Compras y giros en el extranjero: hasta US$1.000 diarios.

Compras online internacionales: hasta US$500 diarios, con un máximo de US$50 por compra y hasta 10 transacciones al día.

Transferencias electrónicas: hasta $2.000.000 para cuentas destino incorporadas hace más de 24 horas. Si la cuenta fue agregada recientemente, el límite es de $200.000.

Transferencias mediante CajaVecina: hasta $200.000 diarios.

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