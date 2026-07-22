Lluvias, nevadas y vientos de hasta 100 km/h: 10 regiones del país tendrán precipitaciones este jueves

22 jul. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias, nevadas y vientos en el país este jueves 23 de julio. En concreto, se trataría de 10 regiones en las que se presentaría al menos uno de los fenómenos antes mencionados.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrará una lluvia débil durante la jornada, extendiéndose hasta el sábado.

Zona centro

En las regiones de Valparaíso y O'Higgins, caerán precipitaciones desde la tarde del jueves. En el Maule y Ñuble, el fenómeno comenzará en la mañana y se extenderá hasta la madrugada del viernes.

Las lluvias también se registrarán en la región del Biobío durante todo el día.

En Villarrica y Pucón, en la región de La Araucanía, se esperan lluvias de principio a fin, mientras que en el resto del territorio, solo hasta la tarde.

En la totalidad de la región de Los Ríos caerán precipitaciones durante toda la semana, con ráfagas que alcanzarán, en algunas localidades, hasta los 80 km/h.

En la región de Los Lagos también se esperan lluvias durante el jueves y el resto de la semana, con vientos que podrían alcanzar los 90 km/h.

Asimismo, el evento se hará presente en la región de Aysén. En algunas localidades, como Melinka, las ráfagas alcanzarán los 100 km/h. En la mitad sur de la región, se registrarán nevadas.

En Torres del Paine y Puerto Natales, en la región de Magallanes, caerán chubascos de nieve débiles desde la noche del jueves hasta el viernes. El mismo fenómeno se espera en Puerto Williams desde la madrugada hasta la mañana.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

En la Región Metropolitana se esperan chubascos desde la tarde del jueves hasta la noche. En el sector oriente, sur, Melpilla y San José de Maipo, el evento se extenderá hasta la madrugada del viernes.

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