Anuncian bonos o beneficios: Las nuevas estafas vía celulares que buscan engañar a afectados por sistema frontal

22 jul. 2026 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del anuncio de beneficios estatales que buscan ir en ayuda de los afectados por el sistema frontal que azota al país, se ha detectado una estafa digital que utiliza mensajes de texto para obtener datos personales.

Estos mensajes simulan informar que ha recibido un bono o subsidio, con lo que buscan engañar a las personas para que ingresen a links maliciosos, facilitando el robo de información mediante el phishing y el acceso a sus cuentas bancarias.

"Los delincuentes aprovechan justamente la urgencia de la necesidad que tienen las personas", señaló el comisario Danic Maldonado de la Brigada de Cibercrimen RM.

¿Que hacer en caso de recibir estos mensajes?

Darío Rojas, director de Consulting Advisory BDO, entregó una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas:

Nunca hacer clic en enlaces recibidos por mensajes de texto o correos sospechosos: Podrían dirigir a sitios maliciosos o instalar un software dañino en el dispositivo.

en enlaces recibidos por mensajes de texto o correos sospechosos: Podrían dirigir a sitios maliciosos o instalar un software dañino en el dispositivo. Comprobar la existencia del beneficio: Verificar su adjudicación a través de canales oficiales como el BancoEstado y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) llama a denunciar cualquier intento de estafa y enfatiza la importancia de la prevención para evitar ser víctimas de estas prácticas que buscan aprovecharse de la urgencia de las personas afectadas por las lluvias.

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