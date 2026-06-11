Campaña "Más Vale Prevenir": Conoce las estafas digitales más comunes en Chile y cómo evitarlas

11 jun. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

El aumento de los fraudes y los engaños a través de dispositivos electrónicos mantiene en alerta a las autoridades. Con el objetivo de frenar el avance de la delincuencia digital, el Instituto de Previsión Social (IPS) junto a ChileAtiende lanzó la campaña "Más vale prevenir", una iniciativa de utilidad pública que entrega claves sencillas, pero obligatorias, para evitar caer en las trampas, ya sea online, vía mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Los delincuentes suelen utilizar historias atractivas o alarmantes para conseguir datos personales y bancarios. Por lo mismo, la regla de oro de la campaña es simple: ninguna institución pública te va a pedir claves ni te enviará links para activar bonos por mensajes informales.

¿Cuáles son los fraudes más comunes en la actualidad?

El Instituto de Previsión Social (IPS) y ChileAtiende elaboraron un listado que nombra y explica las estafas más comunes que se están realizando en nuestro país:

Supuesto pago rápido con un clic:

Te llega un mensaje de texto al teléfono (SMS) o un correo electrónico, en donde se te indica que, para hacer efectivo tu pago del IPS de ese mes, debes hacer clic en un vínculo donde te piden ingresar tu cuenta y clave del banco.

Discado (marcado) de la clave en el teléfono:

Te llama un supuesto funcionario público o de un banco, para indicarte que tienes un beneficio pendiente de cobro. Te menciona que para habilitar el pago por depósito bancario debes dictarle tu número de cuenta y digitar tu clave del banco en la pantalla de tu teléfono.

Falso bono en situación de emergencia:

Te llega un aviso al correo o a través de un mensaje de texto, donde te dicen que tienes un supuesto bono de emergencia aprobado, pero para cobrarlo, debes ingresar tus datos como la clave o contraseña bancaria.

Actualización fraudulenta de datos:

Recibes un correo electrónico de una institución que crees reconocer, donde se te pide actualizar urgentemente una contraseña o que valides tu información para recibir un supuesto beneficio que se encontraría bloqueado. Para hacerlo, te piden presionar un botón donde deberás ingresar algún dato como tu número y clave del banco.

Supuesto pago pendiente:

Te llama por teléfono un supuesto funcionario de una institución pública y te dice que tienes pagos pendientes de algún bono, como el Aporte Familiar Permanente u otro similar. Para hacer el supuesto depósito, te pide el número de cuenta y la clave del banco.

Cuenta falsa de redes sociales:

Te llega un aviso de publicidad en redes sociales, o un contacto que recién conociste, y te invita a seguir una supuesta cuenta de ChileAtiende, en donde ofrecen tratamientos médicos milagrosos a cambio de un cobro en dinero.

Caja de mercadería:

En un correo se te informa que tienes varios beneficios del IPS sin cobrar, entre los que se cuenta una caja de mercadería. Para poder acceder a ellos te piden hacer clic en un enlace adjunto. Una vez allí te solicitarán datos como tu cuenta y clave del banco.

Depósito de dinero a cambio de un bono:

Recibes un correo o llamada telefónica en la cual se te asegura que eres beneficiario de un aporte monetario que está retenido. Para desbloquear el beneficio del IPS, se te pide depositar una pequeña suma de dinero para verificar que la cuenta bancaria funciona.

Falso pago de un bono retenido:

A través de una llamada telefónica, un supuesto funcionario te indica que tienes disponible el pago de un bono que aún no has cobrado. Para hacer efectivo el depósito, te pedirá que le dictes la clave de tu CuentaRUT o que la digites en el mismo teléfono.

¿Dónde verificar si creo ser víctima de estafa?

Si te llega un mensaje que genera dudas y quieres confirmar si estás ante un intento de estafa, no entregues ninguna información y ponte en contacto directo con los canales oficiales de ChileAtiende para corroborar la información:

Llamando de forma gratuita al call center 101.

Solicitando una videoatención a través de su sitio web oficial.

Escribiendo un mensaje privado a la cuenta @ChileAtiende en redes sociales.

¿Cómo denunciar?

Si crees que fuiste víctima de alguno de estos engaños digitales, los canales de denuncia son los siguientes:

Carabineros de Chile: 133.

Policía de Investigaciones (PDI): 134.

Si prefieres, ingresa una denuncia a través de cualquier unidad policial o Ministerio Público.