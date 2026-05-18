Código *21: La nueva estafa con la que ciberdelincuentes toman el control de tu celular

18 may. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva modalidad de estafa telefónica está siendo reportada por distintos bancos, quienes han comenzado a advertir directamente a sus clientes sobre un nuevo tipo de engaño.

Según los antecedentes, se trata de llamados realizados por supuestos ejecutivos bancarios que buscan hacer creer a las víctimas que existe una emergencia o un problema urgente.

El objetivo es que la persona termine siguiendo instrucciones que permiten que los estafadores tengan acceso remoto a su teléfono.

¿Cómo opera la estafa del "asterisco 21"?

De acuerdo con la información entregada, los delincuentes solicitan a las víctimas digitar el código *21 seguido de su número telefónico. Esta acción sería la clave del engaño.

"Te llama un número y te dicen que necesitan confirmar una información urgente, o te dan cualquier otra excusa, pero tienes que apretar el botón asterisco veintiuno", se señaló, advirtiendo que tras ejecutar esa acción las llamadas entrantes quedan desviadas automáticamente.

Una vez realizado el procedimiento, los estafadores toman control del dispositivo, pudiendo gestionar llamadas y mensajes o acceder a información sensible en el teléfono de la víctima.

"Ellos hacen transferencias, confirman cosas del banco, te sacan todo el dinero de todas tus cuentas de todas partes, y como ellos tienen el control de tu teléfono, pueden confirmar absolutamente todo", declara un usuario de redes sociales, Juan Francisco Somalo.

Recomendaciones de seguridad

Entre las recomendaciones entregadas, se enfatiza que los bancos no solicitan códigos por teléfono ni instrucciones de este tipo. Además, se recuerda que las instituciones suelen contactar desde números identificables, generalmente con prefijo 600.

Otra medida preventiva es cortar la llamada y contactar directamente al banco o al teléfono de emergencia bancaria 1212 para verificar cualquier situación sospechosa.

Algunas personas comentaron que ya habían recibido advertencias por distintas vías, como mensajes y correos sus bancos. En general, señalaron que evitan contestar llamadas de números desconocidos y que no entregan claves ni información personal por teléfono.

Las autoridades y bancos reiteran que este tipo de estafas busca generar urgencia para que las personas actúen sin reflexionar. Por lo mismo, insisten en no digitar códigos como *21 bajo ninguna circunstancia y desconfiar de llamadas que soliciten información sensible o acciones inmediatas.

Todo sobre Nacional