¿Una de estas es tu Clave Única?: Las 10 contraseñas más peligrosas que debes cambiar de inmediato

04 may. 2026 - 21:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, se conoció que la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) confirmó que hubo una exfiltración activa de los sistemas de seguridad del Estado.

Respecto a lo anterior, el periodista Daniel Silva recalcó que no hubo un hackeo en el que se ingresara a la base central o a los servidores para sacar información.

Sin embargo, lo que sí ocurrió es que los presuntos responsables consiguieron los usuarios y contraseñas de funcionarios públicos que trabajaban en algunas reparticiones del Estado y, con sus credenciales, lograron entregar y sacar información de las personas afectadas.

A raíz de lo anterior, en Meganoticias Prime se entregaron recomendaciones para proteger la Clave Única, considerada como la "llave" para realizar trámites en las diferentes plataformas del Estado.

Daniel Silva también señaló cuáles son las 10 claves más peligrosas, debido a que muchos ciudadanos las utilizan, por lo que es recomendable cambiarlas.

Estas son las 10 claves más peligrosas para la Clave Única

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PASSWORD

COLOCOLO

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TEQUIERO

QWERTY

CHILE123

OOOOOO

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