"Recuerda que necesitamos algo grande": Los chats que comprometen a Kaminski y su nexo con "Rey David"

04 may. 2026 - 15:58 hrs.

Un análisis preliminar del teléfono celular de David Israel Muñoz -iPhone 17 Pro Max-, sindicado como el “Rey David” o quien lidera la agrupación criminal dedicada a la venta de autos y lavado de activos desbaratada la semana pasada, revela conversaciones de WhatsApp entre él y el animador Francisco Kaminski. En las conclusiones de las pesquisas se determina que la relación de ambos es más que casual.

Los chats dejan registro de cómo Kaminski envió documentos a terceros, solicitando vehículos de alta gama y coordinando operaciones que la PDI. Todo esto como parte de un esquema de fraude financiero que indaga la Fiscalía Metropolitana Sur.

El documento, al que accedió Mega Investiga, fue elaborado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, y establece, como primer hallazgo, que el número telefónico de Francisco Kaminski figura en los contactos de WhatsApp de David Israel, y que ese número corresponde al mismo que la PDI mantenía interceptado en el marco de la investigación.

Esa coincidencia permitió corroborar la identidad de "Kamisqui" -el apodo con que Israel lo registra en las escuchas telefónicas- con la del animador de televisión y radio.

La cédula de Guillermo Reyes

El hallazgo más grave que consigna el análisis preliminar es la transferencia de documentación sensible a través de WhatsApp. Según el informe, en la conversación entre ambos David Israel le solicita a Kaminski que le envíe “los papeles de la empresa” para dejar solicitado un crédito y dejarlo aprobado. Kaminski cumple, ya que le facilita la documentación requerida, que incluye una cédula de identidad a nombre de Guillermo Reyes.

El envío de esa cédula de identidad es uno de los elementos centrales del caso. La estructura criminal investigada operaba precisamente mediante la utilización de identidades de terceros para obtener créditos en entidades financieras, falsificando o adulterando documentación para simular rentas y patrimonios que no existían. Que Kaminski sea quien facilita ese material a Israel es, para los investigadores, una de las evidencias más directas de su participación en el esquema.

"Recuerda que necesitamos una wea grande"

Los chats también revelan otra dimensión de la relación entre Kaminski e Israel en cuanto a la solicitud de vehículos. En uno de los mensajes analizados por la PDI, Kaminski le escribe a Israel recordándole una deuda pendiente. El texto, reproducido textualmente en el informe policial, dice: "Recuerda que necesitamos una wea grande", "Silverado o similar", "Para viajar", y agrega: "Hermano! Y el Volkswagen para mi viejo", "Recuerda hermano porfa".

El tono de los mensajes es el de dos personas con una relación de confianza y negocios establecidos. Kaminski no pregunta por un precio ni por una transacción formal: recuerda, insiste, apela al vínculo. Israel, por su parte, aparece en posición de quien puede proveer.

"Esa es la tanga. Pa'l crédito"

En otro intercambio analizado por la PDI, Kaminski le pregunta a Israel si vendió una Mercedes o si era "mula". La respuesta de Israel es reveladora: "Esa es la tanga", "Pa'l crédito". El informe policial señala que ese mensaje deja en claro las acciones fraudulentas que ambos realizan para obtener financiamiento crediticio: los vehículos no son el producto final del negocio, sino el instrumento para respaldar créditos que se obtienen de manera fraudulenta.

En una conversación posterior sobre el mismo vehículo, Israel le responde a Kaminski mediante audio: "El viernes llego, estoy caminando con eso, tengo que llegar allá pa que firme el pala", en alusión a los trámites necesarios para cerrar la operación.

"La roja" y el contador de la red

Otro chat consignado en el análisis muestra a Kaminski pidiéndole a Israel que le guarde "la roja". Israel responde por audio: "Hermano, si te estoy diciendo que esa wea está lista, mi tío ahora me manda la carpeta tributaria, la dejo firmado y queda listo". El "tío" al que hace referencia Israel es identificado en el informe como Claudio Jorquera Cortez, quien cumple funciones de contador dentro de la estructura criminal.

El detalle no es menor, ya que la carpeta tributaria es parte del mecanismo de falsificación documental que la PDI describe como el núcleo del fraude. Fabricar un historial tributario creíble es uno de los pasos que Israel describe con precisión en las escuchas telefónicas del 9 de mayo de 2025.

"Un palo blanco y lo cursamos con crédito"

El último intercambio relevante que consigna el análisis preliminar muestra a Kaminski preguntándole a Israel si conoce a alguien que quiera comprar un vehículo "aunque sea más barato". Israel responde en audio:

"Déjame ver qué puedo hacer, si es que consigo un palo blanco y lo cursamos con crédito y lo dejo prendado el auto cul..., déjame ver qué puedo hacer". La expresión "palo blanco" alude en el contexto de la investigación a una persona con identidad limpia -sin deudas, con buen historial crediticio- que puede ser usada para solicitar financiamiento.

El teléfono como evidencia

El análisis del iPhone 17 Pro Max de David Israel se suma al cuerpo probatorio que incluye las interceptaciones telefónicas del 18 de enero y el 9 de mayo de 2025, los movimientos en efectivo de la cuenta de CINCAR y las conclusiones del Informe Policial N°376. En conjunto, la PDI sostiene que estos antecedentes acreditan que Kaminski "no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas, sino que además formaba parte de la estructura organizada destinada a la comisión de delitos económicos".

Pese a que el animador ha sostenido ser un mero testigo en la causa, fuentes del caso consultadas por Mega no descartan su formalización una vez que los cabecillas de la organización comiencen a colaborar con la justicia.

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