"Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos": Emiten aviso de tormentas eléctricas para la RM y otras cinco regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" que afectará a zonas de seis regiones del país, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
Aviso de tormentas eléctricas en seis regiones
De acuerdo al organismo, el aviso se genera en una "inestabilidad post frontal" que provocaría estas tormentas eléctricas entre la madrugada del miércoles 6 y la madrugada del jueves 7 de mayo.
La DMC advirtió además que el fenómeno que se registraría entre las regiones de Valparaíso y Biobío vendrá acompañado de "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".Ir a la siguiente nota
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos: Miércoles 6 y jueves 7.
- Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
Región Metropolitana
- Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
- Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
Región de O'Higgins
- Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
- Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
Región del Maule
- Precordillera: Miércoles 6.
- Cordillera: Miércoles 6.
Región de Ñuble
- Litoral: Miércoles 6.
- Cordillera Costa: Miércoles 6.
- Valle: Miércoles 6.
- Precordillera: Miércoles 6.
- Cordillera: Miércoles 6.
Región del Biobío
- Litoral: Miércoles 6.
- Cordillera Costa: Miércoles 6.
- Valle: Miércoles 6.
- Precordillera: Miércoles 6.
- Cordillera: Miércoles 6.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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