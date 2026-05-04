Reportan problemas con Banco Ripley: Entidad aseguró que se trata de un "desfase en la visualización de algunas transferencias"

04 may. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una gran cantidad de reclamos se tomó las redes sociales este lunes, luego de que clientes de Banco Ripley denunciaran depósitos duplicados y saldos negativos en sus cuentas, lo que los llevó a pedir explicaciones tanto de manera online como en sucursales físicas.

"Me sacaron plata" y "me dejó en negativo" fueron parte de los mensajes de usuarios de "X", que reportaron incongruencias en sus estados de cuenta.

Por ejemplo, algunos acusaron "cargos en reversa" con capturas de pantalla que comprueban altos montos, que incluso bordean el millón de pesos.

@_bancoripley me dejó en negativo el banco ripley chemimare y montos de 900 mil 🥲 pic.twitter.com/uB6jbcs664 — Danilo Contreras (@Daniloloko1221) May 4, 2026

@_bancoripley nadie dice nada.. Todo la gente histérica!!! Nos sacaron todas las lukas del banco Ripley!!!! @ pic.twitter.com/wtjO3QH5Qy — Ignacio Aravena (@ignacioaraven11) May 4, 2026

Declaración de Banco Ripley

A través de un comunicado, la entidad aseguró que "se ha presentado un desfase en la visualización de algunas transferencias recibidas entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Los fondos están resguardados y se trata de un desfase para que el abono quede reflejado y disponible.

Además, indicaron que "nuestros equipos ya se encuentran trabajando en la corrección, por lo que los saldos quedarán normalizados en las próximas horas. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a nuestros clientes".

Clientes molestos

Los clientes de la entidad bancaria utilizaron los canales digitales para expresar su molestia, aunque varios indicaron que no responden las líneas telefónicas.

El que amaneció tranqui fue Banco Ripley ☠️☠️ pic.twitter.com/ou65bN1EsW — San Diego Cuccittini (@Dieegopp) May 4, 2026

"Tienen a todos sus clientes histéricos" y "respondan al menos, para dar calma", manifestaron algunos usuarios en Instagram.

banco ripley duplicando mis transferencias a favor, en contra, por lo que tengo saldo negativo.



deberían dar un comunicado, mira que es chocante ver que te falta tanta plata. — Pauli 🌙 (@Peachdancerr) May 4, 2026

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