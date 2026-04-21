Cuenta Rut digital: ¿Qué transacciones puedo hacer sin tener la tarjeta física?

21 abr. 2026 - 16:00 hrs.

La cuenta Rut digital es una apuesta tecnológica de las funciones bancarias, en la cual muchos trámites, movimientos y diligencias se pueden hacer vía electrónica.

En el contexto de esta herramienta financiera de BancoEstado se destaca la preferencia de la ciudadanía por este tipo de cuenta, debido a sus múltiples beneficios y a los pocos requisitos que se contemplan para su apertura.

Según BancoEstado, hay muchas transacciones que se pueden hacer con la cuenta Rut digital, y sin necesidad de tener una tarjeta física.

¿Qué transacciones puedo hacer sin tener la tarjeta física?

Si tienes la cuenta Rut pero no tienes tarjeta física, hay una lista de opciones que igualmente puedes realizar:

Visualizar los datos de tu tarjeta digital CuentaRUT desde la app, con el número tarjeta digital, fecha de vencimiento y código de seguridad CVV.

de tu tarjeta digital CuentaRUT desde la app, con el número tarjeta digital, fecha de vencimiento y código de seguridad CVV. Comprar de forma online, tanto en Chile como en el extranjero, siempre que los comercios acepten VISA Débito.

Suscribir aplicaciones de pago recurrente , como series, música, juegos o delivery.

, como series, música, juegos o delivery. Hacer transferencias de fondos entre cuentas BancoEstado (ya sean del mismo titular y a terceros) y transferencias a otros Bancos.

(ya sean del mismo titular y a terceros) y transferencias a otros Bancos. Pagar créditos BancoEstado por medio de la App o Banca en Línea BancoEstado.

por medio de la App o Banca en Línea BancoEstado. Usar la tecnología QR desde la App para compras y giros en CajaVecina, pagos en comercios con dispositivos Compraquí, pagos y recibos de dinero con “PagoRUT”, y viajes en bus, metro o metro tren Nos con “QR Red”.

Otras funciones digitales

Otras de las tareas que se pueden realizar con la cuenta Rut digital son pagar con el celular en los comercios físicos a través de BE Pay (para celulares Android con tecnología NFC), comprar pasajes de bus, tren y transfer directo desde tu App con kupos.cl, solicitar tarjeta física desde la App con envío a domicilio y hacer inscripción/pago de cuentas de servicios básicos vía App o Banca en Línea BancoEstado.

Asimismo, es posible consultar saldos por App y Banca en Línea BancoEstado, invertir en Depósitos a Plazo, FFMM o APV directo desde la App o Banca en Línea BancoEstado y abrir Cuentas de Ahorro Vivienda o Ahorro Premium desde la App BancoEstado.

Todo sobre Cuenta RUT