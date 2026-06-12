RN presenta Naín-Retamal 2.0: Buscan reforzar facultades de Carabineros ante propuestas del PC para modificar la ley

12 jun. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper y Eduardo Durán, jefe y subjefe de bancada respectivamente, le entregaron al general director de Carabineros, Marcelo Araya, la propuesta legislativa de Agenda Naín-Retamal 2.0.

Se trata de un conjunto de cinco iniciativas orientadas a fortalecer la protección y el respaldo institucional a las policías.

La propuesta surgió en respuesta a la iniciativa impulsada por diputados del Partido Comunista que busca modificar aspectos centrales de la actual Ley Naín-Retamal, en especial lo referente a la presunción de legítima defensa para los efectivos policiales.

¿En qué consiste la medida?

La Agenda Naín-Retamal 2.0 contempla las siguientes medidas centrales:

Endurecer las sanciones contra quienes agredan a funcionarios policiales.

contra quienes a funcionarios policiales. Extender la legítima defensa privilegiada a carabineros de franco que intervengan ante delitos flagrantes.

a carabineros de franco que intervengan ante delitos flagrantes. Fortalecer el reconocimiento institucional y el apoyo a las familias de mártires.

y el de mártires. Ampliar herramientas preventivas para el combate a la delincuencia.

para el combate a la delincuencia. Aumentar las penas para quienes cometan homicidios o lesiones gravísimas contra funcionarios policiales.

Desde RN señalan que el objetivo de estas iniciativas es seguir perfeccionando el marco legal de protección a las policías, en momentos en los que el país enfrenta altos niveles de violencia y criminalidad, reafirmando así el respaldo político e institucional a quienes cumplen labores de orden y seguridad pública.

El debate que enfrenta la ley

La Ley Nain Retamal, promulgada en 2023, fue impulsada originalmente por legisladores de RN y fortaleció la protección jurídica de Carabineros y de la PDI en el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, la reciente propuesta del PC busca derogar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa, aspecto que es considerado el "corazón" de la ley. También apunta a restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos o ilícitos que pueden atribuirse a policías y a otros agentes del Estado.

Ante esto, durante esta jornada y en medio de la conmemoración del Día del Mártir de Carabineros, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, señaló que "junto al diputado Eduardo Durán (...) le entregamos al general Marcelo Araya las propuestas que componen esta Agenda Naín-Retamal 2.0, de las cuales precisamente una tiene que ver con fortalecer el reconocimiento institucional y remuneratorio respecto a los mártires y sus familias".

El parlamentario sostuvo que "mientras algunos quieren debilitar a la institución, nuestra respuesta es exactamente lo contrario: fortalecerla, apoyarla y entregarle herramientas concretas".

En tanto, el subjefe de bancada, Eduardo Durán, señaló: "Cuando la izquierda y el Partido Comunista quieren quitarle atribuciones a Carabineros para el resguardo de la ciudadanía, nosotros decimos no". Y agregó: "Estamos con los carabineros, porque ellos son la seguridad que Chile necesita".