Schalper critica postura opositora al Plan de Reconstrucción: "Los vas a ver criticando y alegando, pero sin capacidad de incidir"

29 abr. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó duramente la actitud de los partidos de izquierda frente a la discusión de la ley miscelánea (Plan de Reconstrucción) impulsada por el Gobierno, asegurando que sectores como el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista han optado por una postura “obstructiva” en vez de colaborar con la tramitación.

Durante una entrevista con Juan Manuel Astorga en el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, Schalper afirmó que no logra entender la estrategia del Partido Socialista, especialmente por su rol histórico dentro de la centroizquierda.

"Las izquierdas tirando piedras contra la muralla"

“Yo no logro entender lo que está haciendo el Partido Socialista”, señaló, agregando que esperaba una actitud más cercana a la socialdemocracia y menos alineada con la izquierda más radical.

Según el parlamentario, la oposición estaría apostando por resistir el avance del proyecto en la Cámara de Diputados para intentar modificarlo posteriormente en el Senado, donde el Partido de la Gente no tiene representación. Sin embargo, criticó esa estrategia y aseguró que terminará dejando a la izquierda sin capacidad real de incidencia.

“Yo creo que la izquierda no resiste la tramitación en la Cámara tirando piedras contra la muralla mientras, por decirlo así, la conversación pasa por al lado”, sostuvo. En esa línea, añadió que durante el próximo mes y medio “vas a ver a las izquierdas tirando piedras contra la muralla, criticando, alegando, pero sin capacidad de incidir”.

Exige mayor disposición al diálogo

Schalper destacó que el Partido de la Gente ha tomado protagonismo en la discusión y ha permitido construir mayorías legislativas que facilitan la aprobación del proyecto, lo que —a su juicio— ha dejado en evidencia la falta de una propuesta alternativa por parte de la izquierda tradicional.

El diputado también defendió que la iniciativa ingresó acotada a materias de Hacienda y Medio Ambiente, descartando críticas sobre su amplitud. Además, valoró que durante la tramitación se eliminaran puntos que consideraba inviables, como la restricción de gratuidad para mayores de 30 años.

Finalmente, insistió en que el momento político exige mayor disposición al diálogo y menos confrontación.

“Nadie va a entender que, en el momento en que tenemos que sacar adelante el país entre todos, ver a la centroizquierda especialmente en una cosa obstructiva como la que yo les estoy viendo”, concluyó.