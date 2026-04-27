Banco lanza oferta para comprar un Tesla en hasta 48 cuotas sin interés y con un bono de $7 millones

27 abr. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva campaña busca facilitar el acceso a vehículos eléctricos en Chile, permitiendo la compra de modelos de Tesla en hasta 48 cuotas sin interés.

La iniciativa estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar un stock de 500 unidades disponibles.

Bono y condiciones de la campaña

Banco Santander es la entidad que lanzó la oferta, la cual contempla el pago mediante tarjetas de crédito WorldMember Santander LATAM Pass, WorldMember Limited Santander LATAM Pass y The Platinum Card American Express en sucursales de Tesla, ampliando las opciones para quienes buscan adquirir este tipo de vehículos bajo condiciones preferenciales.

Además del financiamiento sin interés, la campaña incluye un bono de $7.000.000 en todos los autos de inventario.

Según indicó el banco en un comunicado, “la campaña —que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar un stock de 500 unidades— contempla, además, un bono de $7.000.000 en todos los autos de inventario, un beneficio que refuerza las condiciones preferenciales de esta oferta”.

Desde la entidad señalaron que “esta iniciativa busca no solo facilitar el acceso a un vehículo, sino también acompañar a las personas en la adopción de tecnologías más limpias, donde modelos eléctricos como los de Tesla sobresalen por su eficiencia energética frente a los autos tradicionales”.

Beneficios adicionales para clientes

Quienes accedan a esta oferta también podrán sumar beneficios asociados al uso de tarjetas, incluyendo la acumulación de millas dentro de programas de fidelización.

De acuerdo con el comunicado, los clientes podrán acceder a este sistema “de acuerdo con los límites establecidos para cada tipo de tarjeta y en el marco del programa de fidelización del Banco, ‘Santander Rewards’”.

¿Cuánto sale en Chile un Tesla y en cuánto quedaría la cuota?

En Chile el modelo más caro disponible es el Tesla Model Y Performance, el cual puede llegar a tener un costo de $50 millones o más, dependiendo de la versión y equipamiento.

Aplicando el bono de Banco Santander, un modelo de $50 millones podría quedar con un precio final de $43 millones (en el caso de que esté disponible la oferta de 7 millones para aquel modelo). Si ese valor se divide en 48 cuotas, el valor a pagar cada mes sería de $896 mil.

Cabe señalar que Tesla tiene modelos más caros, pero no cuentan con presencia oficial masiva en Chile. Por ejemplo, el Cybertruck, que tiene un valor que ronda entre los $150 millones y $170 millones, no cuenta con venta oficial directa de Tesla, sino mayoritariamente mediante importación por parte de privados.

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