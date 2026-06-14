Cadem: 79% apoya convenios para deudores CAE de menores ingresos y 54% dice que no se debería embargar sueldos y cuentas bancarias

14 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 14 de junio abordó el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y las medidas que ha implementado el Gobierno de José Antonio Kast, como el embargo de cuentas bancarias, para saldar estas deudas estudiantiles.

Cobro del Crédito con Aval del Estado

De forma general, se preguntó por la "posición" respecto al cobro del CAE, con un 53% señalando que los deudores "deberían pagar su deuda, porque recibieron un beneficio del Estado" y un 43% declarando que "debería condonarse total o parcialmente la deuda, porque el CAE fue un sistema injusto".

En cuanto a los métodos de pago, un 79% está de acuerdo con que el Estado "ofrezca un convenio de pagos a las personas que ganan menos de 3,5 millones al mes", frente a un 16% que se mostró "en desacuerdo".

La otra opción es que el Estado "cobre la deuda por vía judicial o administrativa a las personas que ganan más de 3,5 millones al mes", opción que registró un 70% de apoyo y un 24% de desacuerdo.

Sobre las acciones de la Tesorería General de la República (TGR), un 54% dijo estar de acuerdo con que "el Estado cobre las deudas impagas del CAE a través del embargo de cuentas bancarias a personas que ganan más de 3.5 millones al mes" frente a un 41% que se mostró en desacuerdo.

Tras esto, se preguntó por la posición de las personas respecto al CAE y su cobro, en donde las siguientes tres afirmaciones fueron las que consiguieron un mayor respaldo: "Condonar el CAE sería injusto para quienes ya pagaron su crédito" (64%), "Las deudas del CAE deben pagarse, aunque el sistema haya sido imperfecto" (59%) y "El Estado no debería embargar sueldos ni cuentas bancarias por deudas educacionales" (54%).

En cuanto a los "responsables del problema del CAE", los encuestados señalaron lo siguiente: "El Estado por crear ese sistema de financiamiento" (26%), "El gobierno del presidente Boric que prometió condonar el CAE y no lo hizo" (26%), "Todos por igual" (19%), "Las personas que tomaron el crédito y no lo pagaron" (14%), "Las universidades e institutos que cobraron aranceles altos" (7%) y "Los bancos que entregaron los créditos" (5%).

Por último, se preguntó por el "efecto de promesa de condonación", cuestión en la que un 67% dijo estar de acuerdo con la afirmación "muchas personas dejaron de pagar el CAE porque esperaban que se cumpliera la promesa de condonación hecha por Gabriel Boric en la campaña presidencial de 2021".

Aumentan las cifras de desaprobación de Kast

Como ya es costumbre, Cadem consultó también por la "Aprobación presidencial", sección en la cual el Presidente Kast volvió a aumentar sus cifras de desaprobación. En concreto, solo un 40% aprueba la gestión del mandatario, mientras un 54% lo desaprueba (antes era 53%).

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 175 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,3% al cumplirse una cuota de 1.005 casos de un total de 1.125 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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