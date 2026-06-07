Cadem: 84% apoya que "Registro de Vándalos" debería "obligar a reparar el daño" antes que quitar beneficios sociales

07 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 7 de junio abordó el "Registro de Vándalos" anunciado por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública. Si bien una mayoría apoya la iniciativa, existen matices en cuanto a las sanciones que propone.

"Registro de Vándalos" con matices en las sanciones

En líneas generales, un 67% se mostró "de acuerdo" con el registro que busca sancionar las "incivilidades" con eventuales restricciones para acceder a beneficios del Estado. En contraste, un 28% indicó estar "en desacuerdo" y un 5% no respondió la pregunta.

Al preguntar por los "castigos" del registro, un 49% dijo que una persona sancionada "debería pagar multas o reparar el daño causado" y un 30% optó por la alternativa "debería perder temporalmente ciertos beneficios sociales del Estado".

Continuando en el mismo apéndice, un 14% se inclinó por la opción "debería recibir una sanción penal o judicial, pero no perder beneficios sociales", un 5% dijo que "no debería recibir sanciones adicionales a las que ya existen", y un 2% no contestó.

Sobre los beneficios específicos que se deberían perder, el "top 5" se lo llevaron "Bonos o transferencias monetarias del Estado" (72%), "Licencia de conducir" (70%), "Pasaporte" (69%), "Subsidio de arriendo" (66%) y "Renovación de permiso de circulación" (65%).

Con esto, sanciones que afectan directamente a derechos sociales, como la Gratuidad Universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU), no son parte de las opciones prioritarias de la ciudadanía, pese a que igualmente concentran un apoyo que supera el umbral del 50% e incluso del 60%.

En cuanto al tiempo de restricción de los beneficios, los encuestados por Cadem señalaron lo siguiente: "Entre 3 y 5 años" (24%), "Entre 6 meses y 1 año" (19%), "Entre 1 y 2 años" (17%), "De manera permanente" (16%), "No deberían restringirse beneficios" (14%) y "Menos de 6 meses" (7%).

Por último, la encuestadora preguntó también por las "percepciones en torno al registro", destacando el abultado 84% de personas que están "de acuerdo" con la afirmación "Antes que quitar los beneficios, se debería obligar a reparar el daño causado".

En este mismo apartado, existe un empate del 60% en el apoyo a las afirmaciones "Quitar beneficios sociales puede ayudar a reducir el vandalismo" y "Quitar beneficios sociales puede castigar más a las personas pobres que a las personas de mayores ingresos".

Presidente Kast aumenta sus cifras de aprobación

Como es costumbre, Cadem consultó también por la "Aprobación presidencial", sección en la cual el Presidente Kast aumentó levemente su respaldo tras la Cuenta Pública. En concreto, un 43% aprueba la gestión del mandatario, mientras un 50% lo desaprueba.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 178 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 85,4% al cumplirse una cuota de 1.090 casos de un total de 1.276 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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