"Aquí lo que hay es una suspensión transitoria": Delegado Codina explica cómo funcionará el Registro de Vándalos

06 jun. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina (IND), visitó Meganoticias Siempre Juntos para abordar cómo funcionará el Registro Único de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública.

"Aquí lo que hay es una suspensión transitoria"

La autoridad explicó primeramente que "el registro busca sancionar conductas que se han normalizado, pero en realidad destruyen la convivencia y van dañando incluso las zonas comunitarias, los espacios comunes, plazas, el entorno".

"Aquí lo que está tratando de hacer el Gobierno es terminar con estos espacios de impunidad que lo que hacen es destruir, dañar y (...) poner en riesgo la convivencia", añadió.

Ante esto, el proyecto plantea "sanciones que pueden afectar a cualquier ciudadano sin importar su sector socioeconómico", las que en concreto serían "restringir el acceso a ciertos beneficios que entrega el Estado cuando tú incumplas no solo con ese Estado, sino también contra la comunidad".

Dentro de estas medidas se considera, por ejemplo, la suspensión de la Gratuidad Universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU), pese a que personeros de la oposición, como el exministro de Seguridad, Luis Cordero, han planteado que la PGU es un beneficio que por ley no se puede quitar.

Ante las críticas de Cordero, el delegado de la RM explicó que los beneficios no se quitarán a perpetuidad, ya que el proyecto establece "una suspensión transitoria, máximo cinco años o tres, depende la circunstancia, depende de si el delito se considera grave o no".

Otra de las críticas abordadas fue la cuestión socioeconómica, ya que las personas de mayores recursos no reciben beneficios sociales, como la gratuidad. "Ese joven, aunque venga del barrio alto, si hizo daño, va a perder su derecho a tener el pasaporte, va a perder su derecho a tener la licencia de conducir", planteó Codina.

El delegado indicó que para el Gobierno la "igualdad ante la ley" de la iniciativa está garantizada, ya que esta plantea que ante un delito "el Estado, dentro de la batería de acciones que tiene, va a adoptar la que corresponda y la que afecte a esa persona", pese a que estas sanciones finales no sean las mismas ni afecten de igual manera a todos.

Otro de los temas de la entrevista fue la propuesta del fiscal nacional de incorporar a sancionados por delitos económicos al registro o las críticas de Evelyn Matthei (UDI), respecto a que si un uniformado que cometiera "incivilidades" también sería afecto o no a la pérdida de su pensión estatal.

Ante esto, Germán Codina valoró las opiniones diversas sobre el registro y sus sanciones, pero sin posicionarse a favor o en contra; indicó que "es en el Congreso donde se debe discutir esto con altura de miras".

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