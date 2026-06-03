Percy Marín reaparece y rompe su silencio tras su bullada demanda de divorcio con Camila Flores: "Tiempo al tiempo"

03 jun. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante semanas prefirió guardar silencio. Aunque distintos medios intentaron contactarlo luego de la bullada demanda de divorcio contra la senadora Camila Flores, Percy Marín prefirió no exponerse públicamente. Sin embargo, esa decisión cambió en los últimos días, cuando aceptó hablar por primera vez en un espacio marcado por la confianza.

El exconsejero regional de Valparaíso y excandidato a diputado reapareció en el podcast "Dúo Dinámico", transmitido por Viña Visión, donde abordó cómo enfrenta este momento personal, agradeció el respaldo recibido y se refirió a la posibilidad de retomar un rol político en el futuro.

¿Qué dijo Percy Marín?

“Estoy muy agradecido de esta invitación. He recibido muchas invitaciones, pero esta es la única que he aceptado, precisamente porque ustedes son mis amigos, porque los conozco y porque me tocó trabajar con ustedes”, comentó Marín durante la conversación.

En medio de sus reflexiones, también dedicó palabras a quienes se han acercado a él en las últimas semanas. “Hoy me siento bastante mejor y súper agradecido. Aprovecho esta instancia para agradecer los WhatsApps, a los amigos y a la gente que me ha contactado”, expresó.

El futuro político de Percy Marín

Con la conversación ya avanzada, Marín también abordó el escenario político y recordó su paso como candidato a diputado, instancia en la que, según relató, estuvo cerca de obtener un escaño.

“Yo, como candidato a diputado, saqué 20 mil votos. Me faltó un compañero de lista que se me cayó; a mí me faltaron mil votos para ser electo diputado”, recordó.

Respecto de una eventual participación futura, aseguró que no pierde la perspectiva sobre lo que pueda venir. “Que todavía no sea considerado en el gobierno, yo la verdad es que dejo el tiempo al tiempo y a lo mejor ya vendrá el tiempo para Percy Marín nuevamente”, afirmó.

“A mí me gusta la política por una vocación de servicio. Entré a la política por una profunda vocación de servicio. No soy una persona que se ha enriquecido por la política, muy por el contrario. Quien quiera puede ver mis bienes en Transparencia... no hay nada, prácticamente”, destacó.

En esa misma línea, compartió uno de los aspectos que más valora de su trayectoria. “A mí me ha llenado el corazón cuando hasta el día de hoy me llaman vecinos para invitarme a la inauguración de algunas obras que nosotros, en conjunto, pudimos hacer”, cerró.

La conversación marcó la primera aparición pública de Percy Marín desde que se conoció la demanda de divorcio con Camila Flores, un proceso sobre el que evitó profundizar y centró sus palabras en su presente y en las personas que, según dijo, lo han acompañado durante este tiempo.