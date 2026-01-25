"Entiende que ahora soy senadora": Percy Marín rompe el silencio y acusa "humillaciones" de Camila Flores tras fin de su relación

25 en. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

A inicios de mes se conoció que la diputada Camila Flores (RN) y el exconsejero regional Percy Marín (RN) le pusieron fin a su matrimonio y relación sentimental de 17 años.

Tras semanas de silencio, fue Marín quien, por medio de un comunicado, decidió romper su silencio respecto del quiebre, afirmando ser "víctima de maltratos, humillaciones y un evidente abuso de poder" por parte de Flores.

Percy Marín rompe el silencio

En el texto compartido por ADN, Marín señaló que la senadora electa habría utilizado su cargo para "expulsarme de mi hogar la madrugada del 15 de diciembre", lo que habría ocurrido en presencia de escoltas de Carabineros. Además, indicó que Flores lo mantuvo "alejado de mi hija" por más de 40 días.

El abogado señaló también que la actitud de su exesposa cambió tras su derrota electoral y que esta comenzó a priorizar una vida social fuera del hogar. "Entiende que ahora soy senadora", era la respuesta que Flores le daba frente a sus cuestionamientos.

Por último, Percy Marín calificó de "paradójica" la denuncia por maltrato psicológico —después desistida— en su contra, afirmando que fue "una acusación falsa para justificar mi salida del hogar".

Camila Flores niega acusaciones

Por medio de su equipo, la diputada Camila Flores rechazó los dichos de Marín, calificándolos como "falsos" y constitutivos de "una calumnia grave".

"La violencia a la que se alude es una situación en la que fui yo la víctima", señaló Flores, indicando que esto se discutirá en las instancias correspondientes y que no realizará más declaraciones por resguardo a su hija: "La verdad se va a conocer", cerró.

