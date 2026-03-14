Diplomática argentina presenta candidatura a la ONU: Ya son cuatro personas las que disputan el cargo con Michelle Bachelet

14 mar. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

La carrera por suceder al actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) continúa sumando nombres. En las últimas horas se confirmó la candidatura de la diplomática argentina Virginia Gamba, quien actualmente se desempeña como representante especial del organismo para Niños en los Conflictos Armados.

El anuncio se realizó mediante una carta oficial firmada por el presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, Michael Waltz, y por la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock. La candidatura de Gamba fue presentada formalmente por Maldivas.

Cuatro personas compiten con Michelle Bachelet

Con esta postulación, la diplomática argentina se integra a la lista de aspirantes que buscan reemplazar al portugués António Guterres, cuyo mandato al frente de Naciones Unidas finalizará a fines de 2026.

Entre los nombres que ya habían sido propuestos para el cargo se encuentran el también argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica; la exPresidenta Michelle Bachelet, respaldada por Chile, Brasil y México; el exmandatario de Senegal, Macky Sall, impulsado por Burundi; y la costarricense Rebeca Grynspan, candidata presentada por Costa Rica.

El actual secretario general de la ONU asumió el cargo el 1 de enero de 2017, y su segundo período concluirá el 31 de diciembre de 2026, lo que abrirá paso a un nuevo liderazgo en la organización internacional.

En ese contexto, la definición del próximo jefe o jefa de Naciones Unidas se perfila como uno de los procesos diplomáticos más relevantes de los próximos meses dentro del sistema multilateral.

Todo sobre ONU