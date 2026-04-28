Cortes de luz de hasta ocho horas: Estas son las 8 comunas de la RM afectadas este miércoles 29 de abril

28 abr. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este miércoles 29 de abril en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos destinados a mejorar la red y conectar nuevas instalaciones.

La suspensión del suministro afectará a vecinos de ocho comunas de Santiago, con interrupciones que en algunos casos se extenderán hasta por ocho horas.

Los cortes serán acotados por sectores y horarios específicos, por lo que se recomienda revisar el detalle de cada comuna para verificar si una vivienda se verá afectada durante la jornada, ingresando al portal oficial de Enel.

Comunas con cortes de luz este miércoles 28 de abril

Huechuraba

Desde las 11:00 a las 13:00 horas del 29 de abril.

Quilicura

Desde las 09:30 a las 15:30 horas del 29 de abril.

Las Condes

Desde las 12:00 a las 18:00 horas del 29 de abril.

Desde las 11:30 a las 18:30 horas del 29 de abril.

Recoleta

Desde las 10:00 a las 16:00 horas del 29 de abril.

Quinta Normal

Desde las 10:00 a las 14:00 horas del 29 de abril.

Peñalolén

Desde las 09:30 a las 15:00 horas del 29 de abril.

Desde las 10:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.

Desde las 11:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.

San Joaquín

Desde las 10:00 a las 18:00 horas del 29 de abril.

San Miguel

Desde las 10:00 a las 16:00 horas del 29 de abril.

La Cisterna

Desde las 10:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.

La Florida

Desde las 10:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.