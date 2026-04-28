Cortes de luz de hasta ocho horas: Estas son las 8 comunas de la RM afectadas este miércoles 29 de abril
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La empresa Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este miércoles 29 de abril en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos destinados a mejorar la red y conectar nuevas instalaciones.
La suspensión del suministro afectará a vecinos de ocho comunas de Santiago, con interrupciones que en algunos casos se extenderán hasta por ocho horas.
Los cortes serán acotados por sectores y horarios específicos, por lo que se recomienda revisar el detalle de cada comuna para verificar si una vivienda se verá afectada durante la jornada, ingresando al portal oficial de Enel.Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este miércoles 28 de abril
Huechuraba
Desde las 11:00 a las 13:00 horas del 29 de abril.
Quilicura
Desde las 09:30 a las 15:30 horas del 29 de abril.
Las Condes
Desde las 12:00 a las 18:00 horas del 29 de abril.
Desde las 11:30 a las 18:30 horas del 29 de abril.
Recoleta
Desde las 10:00 a las 16:00 horas del 29 de abril.
Quinta Normal
Desde las 10:00 a las 14:00 horas del 29 de abril.
Peñalolén
Desde las 09:30 a las 15:00 horas del 29 de abril.
Desde las 10:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.
Desde las 11:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.
San Joaquín
Desde las 10:00 a las 18:00 horas del 29 de abril.
San Miguel
Desde las 10:00 a las 16:00 horas del 29 de abril.
La Cisterna
Desde las 10:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.
La Florida
Desde las 10:00 a las 17:00 horas del 29 de abril.
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