Cortes de luz de hasta ocho horas: Enel reveló las 4 comunas de la RM afectadas este lunes

26 abr. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó nuevos cortes de luz programados para este lunes 27 de abril en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red de distribución eléctrica.

De acuerdo con lo reportado por la compañía, las interrupciones del suministro afectarán a clientes de cuatro comunas de Santiago.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, incluyendo el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Comunas con cortes de luz este lunes

Huechuraba

Desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas del 27 de abril.

Desde las 14:30 horas hasta las 17:30 horas del 27 de abril.

Estación Central

Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 27 de abril.

Santiago

Desde las 9:30 horas hasta las 17:30 horas del 27 de abril.

La Florida

Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 27 de abril.

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