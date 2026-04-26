Cortes de luz de hasta ocho horas: Enel reveló las 4 comunas de la RM afectadas este lunes
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Enel informó nuevos cortes de luz programados para este lunes 27 de abril en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red de distribución eléctrica.
De acuerdo con lo reportado por la compañía, las interrupciones del suministro afectarán a clientes de cuatro comunas de Santiago.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, incluyendo el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este lunes
Huechuraba
Desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas del 27 de abril.
Desde las 14:30 horas hasta las 17:30 horas del 27 de abril.
Estación Central
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 27 de abril.
Santiago
Desde las 9:30 horas hasta las 17:30 horas del 27 de abril.
La Florida
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 27 de abril.
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