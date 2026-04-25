Hasta 35 milímetros "en corto período de tiempo": Emiten avisos por lluvias y vientos de hasta 80 km/h en zonas de tres regiones

25 abr. 2026 - 23:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por rachas de viento de hasta 80 km/h y otro por "precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta" que afectarán a zonas de tres regiones del país durante la próxima semana.

Rachas de viento de hasta 80 km/h

El aviso por "viento normal a moderado" se debe a un "sistema frontal" que estará presente entre la tarde del martes 28 y la madrugada del miércoles 29 de abril en la zona precordillerana y cordillerana de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Región del Maule

Cordillera: 25-40/rachas 60 km/h (martes 28) y 25–40/rachas 60 km/h (miércoles 29).

Región de Ñuble

Precordillera: 25-40/rachas 50 km/h (martes 28) y 25–40/rachas 50 km/h (miércoles 29).

(martes 28) y (miércoles 29). Cordillera: 40-60/rachas 80 km/h (martes 28) y 40–60/rachas 80 km/h (miércoles 29).

Región del Biobío

Precordillera: 25-40/rachas 60 km/h (martes 28) y 25–40/rachas 60 km/h (miércoles 29).

(martes 28) y (miércoles 29). Cordillera: 40-60/rachas 80 km/h (martes 28) y 40–60/rachas 80 km/h (miércoles 29).

Hasta 35 mm de lluvias "en corto período de tiempo"

En cuanto al aviso por lluvias "con isoterma cero alta en corto período de tiempo" también se debe al mismo "sistema frontal", pero su vigencia es solo entre la tarde y la noche del martes 28 de abril en la precordillera y cordillera del Biobío.

Región del Biobío

Precordillera: 25-35 mm .

. Cordillera: 25-35 mm .

. Isoterma cero: 3.500-3.700-3.000 metros.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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