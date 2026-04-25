Rachas de hasta 60 km/h: Meteorología emite aviso por vientos en sectores de seis regiones de la zona central
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "viento normal a moderado" que dejará rachas de hasta 60 km/h en sectores de seis regiones de la zona central del país.
Aviso por vientos en seis regiones
De acuerdo al organismo, el aviso se origina en un "jet de bajo nivel" que provocaría los vientos entre la tarde de este sábado 25 y la tarde de mañana domingo 26 de abril.
En concreto, las regiones afectadas por estos vientos que llegarían hasta los 60 km/h son Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.Ir a la siguiente nota
¿Qué intensidad alcanzará el viento?
Estas son las intensidades que alcanzará el viento, expresadas en km/h, según lo informado por la DMC:
Región de Coquimbo
- Litoral: 25-40/rachas 50 (sábado 25) y 25–40/rachas 50 (domingo 26).
Región de Valparaíso
- Litoral: 25-40/rachas 50 (sábado 25) y 25–40/rachas 50 (domingo 26).
Región de O'Higgins
- Litoral: 25-40/rachas 50 (sábado 25) y 25–40/rachas 50 (domingo 26).
Región del Maule
- Litoral: 25-40/rachas 50 (sábado 25) y 25–40/rachas 60 (domingo 26).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (sábado 25) y 25–40/rachas 50 (domingo 26).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40/rachas 60 (sábado 25) y 25–40/rachas 60 (domingo 26).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (sábado 25) y 25–40/rachas 60 (domingo 26).
- Valle: 25-40/rachas 50 (sábado 25) y 25–40/rachas 50 (domingo 26).
Región del Biobío
- Litoral: 25-40/rachas 60 (sábado 25) y 25–40/rachas 60 (domingo 26).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (sábado 25) y 25–40/rachas 60 (domingo 26).
- Valle: 25-40/rachas 50 (sábado 25) y 25–40/rachas 50 (domingo 26).
Alerta temprana preventiva en el Biobío
Debido a esta condición, además de un aviso por precipitaciones con isoterma cero alta en corto período de tiempo, la dirección regional de Senapred en el Biobío declaró una alerta temprana preventiva en la zona a partir de mañana domingo 26 de abril.
"La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza", explicó la entidad.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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