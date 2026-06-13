Temblor se registra en la zona central: Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo

13 jun. 2026 - 18:37 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 18:29 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al noreste de Vichuquén, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 56 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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