Cupón de gas licuado: ¿Cuándo se puede utilizar?

12 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Las familias más vulnerables del país todavía pueden acceder al Cupón de Gas, un beneficio que permite comprar gas licuado en distribuidores adheridos y que busca aliviar el gasto en energía durante los meses más fríos del año.

El aporte está dirigido a hogares que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y puede ser activado por la jefa o jefe de hogar a través de internet. El beneficio se entrega por una sola vez y también está disponible para personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos.

Eso sí, quienes deseen obtenerlo deben realizar el trámite antes del próximo 30 de junio, fecha en que finalizará el proceso de activación.

¿Quiénes pueden acceder al Cupón de Gas?

Para recibir el beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos:

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Ser jefa o jefe de hogar.

Tener 18 años o más.

¿Cómo activar el beneficio?

La activación debe realizarse en el sitio web cupondegas.gob.cl utilizando la ClaveÚnica. Una vez completado el proceso, el sistema verificará automáticamente si la persona cumple con los requisitos para acceder al aporte.

Posteriormente, el beneficiario recibirá dos correos electrónicos:

Uno del Ministerio del Interior confirmando la activación.

Otro de BancoEstado informando cuándo estará disponible el cupón para utilizarlo.

El plazo para realizar este trámite se extenderá hasta el 30 de junio de 2026 a las 23:59 horas.

¿Cómo obtener el cupón?

Para acceder al beneficio es obligatorio tener activa una CuentaRUT de BancoEstado.

El cupón estará disponible de manera digital a través de la aplicación BancoEstado o RutPay. Quienes prefieran una alternativa física podrán acudir a una Caja Vecina para imprimir un voucher que servirá para realizar la compra.

¿Cuándo se podrá utilizar?

La fecha para usar el beneficio dependerá del día en que se realizó la activación:

Activaciones realizadas hasta el 29 de mayo: disponible desde el 17 de junio.

disponible desde el 17 de junio. Activaciones realizadas hasta el 12 de junio: disponible desde el 2 de julio.

desde el 2 de julio. Activaciones realizadas entre el 13 y el 30 de junio: disponible desde el 21 de julio.

En todos los casos, el cupón podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha vencerá automáticamente y no podrá ser recuperado.

¿Cómo funciona el Cupón de Gas?

Para comprar gas licuado, los beneficiarios deberán presentar el cupón al repartidor de alguna distribuidora adherida.

Si cuentan con un voucher impreso, deberán mostrarlo directamente al vendedor. En caso de tener la versión digital, podrán exhibirla desde la aplicación BancoEstado o RutPay.

Si tras una compra queda saldo disponible, este podrá utilizarse en una nueva adquisición de gas. Asimismo, si el valor de la carga supera el monto del beneficio, será posible complementar la diferencia con dinero disponible en la CuentaRUT o mediante otro medio de pago, incluyendo efectivo.

Desde el Gobierno recalcaron que el beneficio solo puede utilizarse para la compra de gas licuado y no funciona como dinero disponible o saldo libre dentro de la CuentaRUT.

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