¿La aceptarías?: Oferta de psicóloga "puertas adentro" se vuelve viral

29 jul. 2026 - 12:41 hrs.

Una particular oferta laboral se convirtió en tema de debate en redes sociales durante los últimos días, luego de que se viralizara una publicación en la que se busca a una psicóloga titulada para trabajar puertas adentro en un hogar, con una remuneración de $800 mil mensuales.

El aviso fue compartido a través de la plataforma ChileTrabajos y detallaba que la persona seleccionada debía asumir distintas responsabilidades vinculadas al funcionamiento de la casa y al acompañamiento de la familia. Entre los requisitos, se solicitaba expresamente que la postulante contara con título profesional de psicología.

El debate que generó la publicación

La publicación llamó la atención de los usuarios debido a la combinación de funciones requeridas y al perfil profesional exigido para el cargo, lo que rápidamente generó comentarios y diversas opiniones en redes sociales.

Es importante precisar que el trabajo contemplaba una modalidad puertas adentro, es decir, que la persona residiera en el mismo domicilio donde prestaría servicios. Asimismo, el sueldo ofrecido alcanzaba los $800 mil.

El caso abrió un debate en torno a las condiciones laborales, las exigencias establecidas por algunos empleadores y el uso de títulos profesionales en cargos que incluyen tareas domésticas o de apoyo familiar.

De hecho, algunos calificaron la vacante como la búsqueda de una "nana con título", debido a las exigencias del aviso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Felipe Petit-Breuilh | Psicólogo (@psfelipepetitb)

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